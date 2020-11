ČEKA NAS IZNADPROSJEČNO TOPLA ZIMA: No, prije toga moramo pretrpjeti oborinski, a ponekad i hladniji prosinac

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je dugoročnu prognozu za zimu 2020./2021. godine. Podatci su to koje su grupirali u takozvanu sezonsku prognozu.

“Sezonska prognoza je vrsta dugoročne prognoze i rezultat je interpretacije velike količine dostupnog prognostičkog materijala. Sezonska prognoza Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a ponajprije se odnosi na podatke dobivene računalnim modelom za dugoročnu prognozu, a koje DHMZ, kao predstavnik Republike Hrvatske, preuzima iz Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) čije je sjedište u Readingu, Velika Britanija. U obzir se uzimaju i dugoročne prognoze ostalih velikih meteoroloških službi iz Velike Britanije (Met Office), Francuske (Meteo France), Italije (CMCC), Njemačke (DWD), SAD-a (IRI, International Research Institute for Climate and Society, University of Columbia; CPC, NOAA) i Japana (JAMSTEC – Japanska meteorološka agencija)”, pojšnjavaju iz DHMZ-a.

Njihovu dugoročnu prognozu prenosimo u cijelosti:

“Oblačno, tmurno i maglovito vrijeme proteklih dana te moguć snijeg u dane vikenda (ali i sljedeći tjedan) u unutrašnjosti su nas već na neki način uveli u zimski ugođaj i novo godišnje doba. I dok su nam i vremenske, ali i druge prilike veći dio ove godine bile neobične, ponekad i teško podnošljive, možemo se nadati da nam zima donosi bolje dane…

Prema dostupnom prognostičkom materijalu koji se koristi u Službi za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a dugoročna prognoza za zimu (klimatološki početak zime je 1. 12., a astronomski 21. 12. 2020. u 11:02 SEV), gledajući sezonu u cjelini, ukazuje na veliku vjerojatnost pozitivnog odstupanja temperature od višegodišnjeg srednjaka, dakle na još jednu iznadprosječno toplu zimu. Međutim, to ne znači da tijekom zime neće biti razdoblja s temperaturom oko prosjeka, a uz prodore hladnog zraka, temperatura u kraćem vremenskom razdoblju može biti i osjetno niža od uobičajene. Već će prvi dani prosinca donijeti hladnije vrijeme od prosjeka…

Prognoza količine oborine na sezonskoj skali mnogo je složenija od prognoze temperature, pa je i njezina pouzdanost za dulje vremensko razdoblje manja. Što se ove zime tiče, nema izraženog signala za veće odstupanje količine oborine od višegodišnjeg prosjeka pa uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze možemo reći da je izgledna količina oborine oko uobičajene ili manja od toga. Međutim, gledajući na mjesečnoj skali, prema prognoziranoj prevladavajućoj sinoptičkoj situaciji, postoji vjerojatnost za količinu oborine veću od uobičajene u prosincu. Pritom treba naglasiti da se u hladnom dijelu godine u dugoročnim prognozama ne može precizirati tip oborine (kiša, snijeg, susnježica, kiša koja se smrzava na tlu…). Isto tako valja imati na umu da se u nastavku sezone mogu izmjenjivati razdoblja s manjkom oborine s kraćim razdobljima kada je lokalno moguća izraženija oborina, dakle obilnija kiša ili snijeg.

Na kraju treba naglasiti da uz informacije koje nam donosi sezonska prognoza, svakako valja pratiti i vremenska izvješća i upozorenja koja se odnose na kraće razdoblje, osobito kada su u pitanju vremenski ekstremi, kao što su obilne količine oborine te nagla zahlađenja.

Sezonska prognoza za zimu u skladu je s prognozom Klimatskog foruma za jugoistočnu Europu (SEECOF) te Klimatskog foruma za područje Mediterana i sjeverne Afrike”, navode.