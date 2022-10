ČEKA LI NAS PAKT DESETLJEĆA I ZAOKRET U HRVATSKOJ? I najtvrđi su pali: Čvrsto i dosljedno se protivili, pa ulazili u koaliciju s HDZ-om

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Politika je umijeće mogućeg ili narodskim rječnikom – politika je kurva.

Spoznali su to svi analitičari, a i obični građani koji posljednjih desetak godina prate hrvatsku političku scenu.

I dok s jedne stranke za hrvatsku mladu demokraciju jest dobro da različite političke opcije sklapaju suradnje i njeguju pluralnost mišljenja, s druge pak stranke posljednjih godina se u Hrvatskom saboru to svelo na čistu trgovinu i ucjene interesom.





Nikad ne reci nikad

Rijetki su tako oni koji su prije nekoliko godina mogli zamisliti da bi HDZ za svojeg koalicijskog partnera mogao prihvatiti HNS na čijem se čelu u to vrijeme nalazio bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, koji sve do suradnje sa strankom Andreja Plenkovića nije birao riječi na račun vladajućih. Bila je to koalicija temeljena na političkoj trgovini.

Posljednjih se pak mjeseci u HDZ-u se uvelike razrađuje plan za izlazak na parlamentarne izbore, na kojima bi se premijer Plenković, kako zasad stvari stoje, trebao boriti za svoj treći uzastopni mandat.

Famozna politička stabilnost je Plenkovićev izum na koju su se HDZ-ovci pozivali tada, ali i mantra na koju će se vjerojatno pozivati u nadolazećem razdoblju, kada krenu u još ozbiljniji dio pretkampanje kojoj već svjedočimo. Plenković građane nastoji pridobiti Vladinim intervencijama u cijene goriva, populizmom i jeftinim poenima.

U oporbenim redovima situacija je kaotična – SDP se pretvorio u manjinskog partnera isturenim pojedincima u dvama najvećim hrvatskim gradovima, Zagrebu i Splitu te izvan toga praktički ne postoji na političkoj sceni, na desnici se ujedinjenje više ne spominje ni na papiru, a treće opcije poput platforme Možemo baš zbog vlasti u Zagrebu koju predvodi gradonačelnik Tomislav Tomašević sve ozbiljnije gube potporu pa je malo vjerojatno da bi Možemo doista na parlamentarnim izborima mogao stvoriti pomutnju kakva se najavljivala iz njihovih redova kada se tvrdilo da će njihova kolegica Sandra Benčić biti kandidatkinja za premijersku poziciju.

A pisali smo već da će naredni izbori biti neizvjesniji nego ikad zbog toga što je vrlo teško da će itko uspjeti stvoriti većinu bez nekih velikih egzibicija i nezamislivih suradnji.

JEDNI DRUGIMA NASUŠNA SU POTREBA!









Ima se, Može se?

Tako se spominje čak i opcija suradnje između Možemo i Tomislava Tomaševića te Plenkovićevog HDZ-a. Saznajemo da Plenković sve više snižava retoriku prema Možemo, a u Tomaševićevom uredu polako na snagu stupa zavjet šutnje prema HDZ-u.

Znamo da ruka ruku mije, a naši izvori iz obje stranke svjedoče da su si ovi suprotni polovi potrebni da prežive naredne izbore… Tomašević mora dobiti blagoslov države oko obnove koja nikako da zaživi i izgradnje Dinamovog stadiona ako želi imati šanse obnoviti svoj mandat, a Plenković mora imati ljevicu na optimalnoj uzici da uspije skupiti većinu u narednom izbornom ciklusu… Već u utorak premijer Plenković dolazi u Sabor gdje bismo mogli vidjeti naznake ublažavanja retorike prema Zelenim kolegama.

Ipak, potencijalnu koaliciju iz Možemo opovrgavaju pa je tako Sandra Benčić izjavila da nema šanse da se uđe u koaliciju s HDZ-om te da ljudi ne razumiju što znači suradnja između institucija Gradonačelnika Zagreba i premijera države.









Ipak, ne treba ići tako daleko u povijest da se prisjetimo kakve su se sve izlike i obećanja slušala oko suradnje neke stranke s HDZ-om i kako je na koncu to završavalo.

Probali su, svidjelo im se

Tako je Most dva puta ulazio u koaliciju s HDZ-om, potvrđivali su kod javnog bilježnika da neće pa su koaliciju nazivali “projektnom suradnjom” umjesto koalicije… Od pojedinačnih saborskih zastupnika koji su davali, povlačili pa opet davali podršku HDZ-u već boli glava, a najsvježiji primjer je onaj Hrvoja Zekanovića.

Ipak, iz Možemo službeno tvrde da ne dolazi u obzir suradnja s vladajućom strankom pa su tako na Facebook-u napisali da se radi o lažnim vijestima.

Zanimljivo, slično je na Facebook-u objavljivao i bivši šef HNS-a Ivan Vrdoljak koji je tu stranku uveo u koaliciju s HDZ-om.

“Petrovljev trbuhozborac Grmoja ne prestaje lagati pa tako ponovno širi fake news o dogovoru HNS-a i HDZ-a, ali ne mogu reći da me to nešto posebno iznenađuje. Lagala je ta družina i nakon potpisa javnog bilježnika, lagali su i nakon 7 jamstava, lagali su i kad su zaustavili reformu kurikuluma – pametnom dosta! Ja se svojih stavova, za razliku od ekipe koja je izrasla iz pokreta Željke Markić, Hrasta i Grozda, čvrsto i dosljedno držim – nema preslagivanja s HDZ-om! Au revoir Božo!, napisao je Vrdoljak.

Svi znamo što se dogodilo nakon toga i HNS je danas vjeran partner Plenkovićevom HDZ-u, a što se tiče kurikularne reforme zbog koje ne navodno Vrdoljak predao stranku Plenkoviću, ona je ostala negdje gdje i Vrdoljakova politička karijera.

Hoće li se slično dogoditi i nakon parlamentarnih izbora te hoće li Tomislav Tomašević, Sandra Benčić i ekipa napraviti salto mortale i ući u koaliciju s HDZ-om, ostaje za vidjeti.