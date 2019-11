ČEGA SE UPLAŠIO ZORAN MILANOVIĆ? Nitko iz njegova tima nije se pojavio na prvoj debati o izborima

Točno 12 dana na raspolaganju je predsjedničkim kandidatima, koji će morati prikupiti deset tisuća potpisa kako bi oslužbenili svoju kandidaturu. Tema je to kojom su se u emisiji Otvoreno bavili zanimljivi gosti:

Ivan Anušić iz izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović, Mate Mijić iz stožera Miroslava Škore, Dražan Dizdar iz stožera Mislava Kolakušića te politički analitičari Ivica Relković i Pero Maldini.

Tim Zorana Milanovića nije poslao svog predstavnika.

– Bitno je reći da i u prvom i u drugom krugu i u bilo kojim kombinacijama Kolinda Grabar- Kitarović pobjeđuje, to je najbitnije – smatra Ivan Anušić kojega ne brine mjesečni pad rejtinga šefice države, najbitnije je to da drugi krug pokazuje povećanje potpore Grabar-Kitarović jer u drugom krugu su samo dva kandidata. Ni direktor komunikacija Škorine kampanje Mate Mijić nije zabrinut zbog pada njegova rejtinga, kako kaže, nemaju previše povjerenja u ankete. Europski izbori pokazali su da anketne agencije kako griješe, a pogriješile su i u prvom krugu prošlih izbora gdje su pokazivale gotovo pobjedu Ive Josipovića. Mijić tvrdi da provode istraživanja, a u njima je Škoro relativni pobjednik prvog kruga te su stoga zadovoljni.

– Ne samo da nas ne brinu rezultati anketa, mi im uopće ne vjerujemo – kaže Dražan Dizdar, voditelj izborne kampanje Mislava Kolakušića. U prilog tome su, dodaje rezultati rađeni prije EU izbora.





– Nijedna od tri agencije nisu nam ni prognozirale mandat, pogreške su bile ogromne, naše su procjene bile puno preciznije, nemamo razloga vjerovati anketama. Naša je procjena da možemo osvojiti 600 000 glasova jer je to važno za drugi krug – poručuje Dizdar, dok Relković ističe da se ankete ne trebaju promatrati statično, već dinamično, jer one pokazuju trend.

– Ankete pokazuju stagnaciju predsjednice države, Zoran Milanović ima blagi rast, došlo je i do stagnacije Miroslava Škore, ali je došlo i do povratka Mislava Kolakušića na posteuroparlamentarni rejting. Pitanje je hoće li će se kampanja dinamizirati, hoće li Kolakušić nastaviti rasti ili će doživjeti “živozidaški” limit na do 15 posto, hoće li će se kampanja na desnoj strani dinamizirati pa da se dogodi ono što oni govore da imaju, ne može se sada prognozirati – objasnio je analitičar čije stajalište djeli i profesor Maldini koji savjetuje da se anketa treba promatrati i u kontekstu trenutka u kojem se radi, posebice kada se radi o istraživanju stavova.

– U nekom drugom trenutku, ako se nešto dogodi ti se stavovi mogu promijeniti u jednom ili drugom smjeru. Može se promijeniti i broj ljudi koji bi možda podržavali jednog ili drugog aktera ovisno o toj dinamici. Dakle, podatke treba gledati na način što se dogodilo prije, što se događa sada. Pojedinim kandidatima raste potpora i kada ne rade ništa. Neki su imali bolji, neki lošiji početak. Ne treba uzimati podatke zdravo za gotovo, treba ih promatrati dinamično u jednom procesu koji se događa u tijeku političke kampanje – naglasio je profesor, dok je Relković dodao kako će u ovoj kampanji biti više kandidata koji neće skupiti dovoljan broj potpisa.

– Malo smo se našalili i rekli smo da će to odrediti i Zoran Vakula,to jest kiša koja može padati jer oni koji nemaju jaku strukturu – neku svoju mrežu ili neki oblik građanskog aktivizma teško će privoljeti na trgovima pod kišobranima ljude da daju potpise. Ako anuliramo dva ili tri kandidata, može se dogoditi da neki od kandidata toliko narastu da se s nekim drugim izjednače – četvrti s trećim ili drugi s prvim. Tako se može dogoditi mikroizjednačavanje prije samog početka stvarne kampanje – objasnio je Relković. Škoro na prikupljanje potpisa kreće iz Zagreba, a Mijić je uvjeren da će potrebne potpise skupiti već prvog dana. –Ostalih 11 dana ćemo se družiti s građanima, slušati njihove probleme, očekujemo da i na taj način građani nama pomognu poslati poruku da je vrijeme za promjene i da će se promjene dogoditi već na ovim izborima – poručio je Mate Mijić, dok je Anušić istaknuo kako imaju jako ustrojenu mašineriju.

– Mi smo dokazali da imamo sve što je potrebno za prikupljanje potpisa, imamo dobro ustrojenu organizaciju volontera koji rade na razini cijele Hrvatske i problema s prikupljanjem nećemo imati. Mislav Kolakušić će biti u subotu na zagrebačkom Trgu Bana Jelačića – najavio je Dražan Dizdar. Za profesora Maldinija kampanja je, kako navodi, specifična.

-Najprije zbog ograničenja koje institucija predsjednika uopće nosi i teme koje bi bile interesantne prosječnom građaninu su u domeni izvršne vlasti i u tom smislu ako su građani očekivali nešto od kandidata, a oni to nisu rekli, to je jedan od razloga. S druge strane, ako su rekli nešto više od onoga što izlazi iz djelokruga institucije predsjednika Republike, onda su riskirali da budu nevjerodostojni. Neki su kandidati već i nastojali ugoditi uhu prosječnoga birača manje ili više spretno ili nespretno onome kojima se obraćaju – kaže Maldini, dok Dizdar dodaje da jedine prave promjene može donijeti Kolakušić.

– Uz dužno poštovanje, Miroslav Škoro je jedini kandidat koji je u isto vrijeme i ustašom i komunjarom i četnikom, protiv njega se vodi najprljavija kampanja i s lijeve i s desne strane i od svih političkih aktera i to samo pokazuje tko je prava prijetnja vladajućima – odgovorio je Mijić, a onda se oglasio i Anušić koji je objasnio da se protiv Škore ne vodi prljava kampanja, već je ušao u utakmicu u kojoj je sada izložena javna osoba, za Anušića je najnapadanija osoba njegova kandidatkinja, koja itekako ima što pokazati.

– Kampanja se tek otvara i nijedan kandidat nije siguran za redoslijed koji sada zauzima – zaključio je Relković.