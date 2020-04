CAPAKU STIŽE PONUDA KOJU NEĆE MOĆI ODBITI: Plenković za njega ima velike planove

”Ponuda će Krunoslavu Capaku itekako stići, premijer Andrej Plenković prepoznao je njegov potencijal, i baš bi on uz Vilija Beroša trebao biti najvažnija karika HDZ-ove kampanje za parlamentarne izbore”, objašnjava naš sugovornik iz vladajuće stranke referirajući se na gostovanje ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i člana Nacionalnog stožera na Dnevnik.hr-u gdje je progovorio uz ostalo i o mogućnosti političkog angažmana.

”O svim situacijama koje se potencijalno mogu dogoditi ću razmisliti ako se one dogode, ali ja sasvim sigurno ništa ne radim radi politike, nego ja bih naprosto htio kao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je odgovoran za zdravlje nacije i kao član Kriznog stožera završiti ovaj posao do kraja”, rekao je odgovarajući na pitanje što će učiniti ako mu Plenković ponudi mjesto na HDZ-ovoj listi za Sabor.

“Pa sve ponude koje ikada stignu u životu, svatko o njima razmisli, ali ja kažem nemam političkih ambicija. Znate kako je to rekao pokojni predsjednik Tuđman: Ki bi da bi. Dakle, nećemo sad o tome. Ne znamo što nam život nosi. U svakom slučaju, ja nemam političkih ambicija”, zaključio je Capak odbijajući odgovoriti je li član HDZ-a, za njega je to privatna stvar.

U međuvremenu se saznalo kako je Capak ipak član vladajuće stranke, u kojoj za njega spremaju ponudu koju bi rijetki namjeravaju ponuditi. ”Plenković će mu ponuditi prvo mjesto u 2.izbornoj jedinici, to znači izravan ulazak u Sabor, razmišlja se i o nekim drugim ponudama i foteljama, ali to još nismo razradili, svakako ćemo kampanju bazirati na uspjeh u borbi s koronavirusom pa je zato najidealnija osoba za to upravo Capak, naravno uz našeg kolegu Beroša”, tumači naš sugovornik iz vladajuće stranke.

A da neke odluke Stožera već idu na ruku HDZ-u koji se polako, ali sigurno priprema za parlamentarne izbore, koji bi se mogli održati u srpnju može se naslutiti i iz njihove odluke da se nedjeljom zatvore trgovine. Tu je odluku nakon prozivki opravdavao baš Capak pokušavajući objasniti kako im se ta odluka činila logičnom, a ta logična odluka prilično je ugodno odjeknula među konzervativcima pa ju je tako među prvima pozdravila Željka Markić. Upravo je taj konzervativni birački bazen važan po HDZ koji nastoji oteti birače Škori, a na tom putu svjesno ili ne trebao bi im i mogao pomoći Stožer. Capak, Vili Beroš i doktorica Markotić do sada su odradili odličan posao, epidemiju uspješno drže pod kontrolom, a uz to riječ je o izvrsnim komunikatorima kojima građani očito vjeruju, hoće li se u konačnici utopiti u hrvatskoj političkoj močvari ostaje za vidjeti.