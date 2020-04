Capak potvrdio: ‘Raste broj pozitivnih u splitskom domu, sada ih je 36! Danas nam je dojavljeno za još nekoliko sumnji’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Koronavirus se uvukao u domove za starije i nemoćne osobe. Kako je moguće da se to dogodi, objasnio je gost Dnevnika Nove TV ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog kriznog stožera Krunoslav Capak.

U Koprivnici je zaražena jedna osoba iz doma za starije, a novi slučajevi potvrđeni su i u splitskom domu u kojemu policija provodi izvide. Kako je moguće da dođe do toga da se zaraza krene širiti među najranjivijom populacijom, objasnio je gost Dnevnika nove TV Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog kriznog stožera.

Kako je kazao, to se ne može sa stopostotnom sigurnošću utvrditi. “Vrlo je vjerojatno da je virus ušao s nekim od djelatnika. U prošloj smjeni koja je završila u nedjelju ima osam djelatnika pozitivnih. S obzirom na to da ima teško pokretnih osoba, vjerojatno je virus ušao s nekim od zaposlenih”, objasnio je i dodao da je izvid pokazao kako je cijela stvar s temperaturom kod štićenika krenula puno ranije nego se za to saznalo.

“Otkad su epidemiolozi ušli u dom, od 6. travnja, identificirano je 19 ljudi koji su febrilni. Oni su testirani i danas imamo rezultate tog testa – od 53 testirana, 36 je pozitivnih. Jučer smo znali za četiri djelatnika iz te smjene, danas znamo za osam”, objasnio je.

Navodi da je danas dojavljeno kako ima još sumnji u zarazu unutar domova. “Danas nam je dojavljeno za nekoliko sumnji u nekoliko domova. Radi se o Sisku, Pločama, Vinkovcima i pozitivan je i štićenik u Koprivničko-križevačkoj županiji”, dodao je i istaknuo da je napravljen epidemiološki izvid.

Dozvoljena procesija na Hvaru

Što se tiče procesije na Hvaru kazao je da je postavljen službeni upit stožeru od strane organizatora.

“Radi se o tradicionalnom događaju koji je zaštićen i kulturna baština, taj je događaj gradu Hvaru i stanovnicima otoka Hvara bitan. Mi smo govorili da će Krizni stožer razmatrati situaciju od slučaja od slučaja, kazao je.

“Ako postoji mogućnost da se apliciraju stroge epidemiološke mjere za koje možemo reći da su sigurne – stožer će razmatrati dopuštanje takvog događanja. To će biti pod posebnim uvjetima, sudjelovat će svega 15 osoba”, naveo je i dodao da će se svi sudionici pridržavati strogih higijenskih mjera.

“Stavljeno je lokalnom stožeru da kontrolira odluku Nacionalnog stožera. Mi to nećemo nadzirati, ali će biti osigurano da se mjere provode kako treba”, istaknuo je.

Opuštanje ljudi?

Capak smatra da nema razloga za previše opuštanja. “Mi smo iz drugih razloga dopustili da se koriste tržnice i tržnice se ne koriste onako kako su se koristile prije nego se koriste na jedan poseban način i te tržnice ne izgledaju kao što su izgledale prije”, kazao je Capak.

“Mi smo htjeli omogućiti ljudima da se u ovo predblagdansko vrijeme opskrbe svježim, hrvatskim proizvodima. Ukoliko se ne budu pridržavali mjera koje smo propisali, mi u svakom trenutku te tržnice možemo zatvoriti”, upozorio je.

Otvoreni ugostiteljski objekti

Za otvorene ugostiteljske kafiće kaže kako ga žaloste takve vijesti. “Situacija je vrlo ozbiljna i to bi trebali svi shvatiti ozbiljno i poštivati propisane mjere. Mi epidemiolozi nismo za represivne mjere i ne propisujemo ih niti ih provodimo, ali postoje načini da se to kontrolira, nadzire i da osigura provođenje mjera”, objasnio je Capak.

Sljedeća dva do tri tjedna su ključna. “Mi smo smanjili broj u samoizolaciji, nemamo više toliko ulaza iz inozemstva, imamo nešto više pozitivnih slučajeva pa su to uglavnom njihovi kontakti. Trebali bi još dodatno smanjiti taj bazen jer iz tog bazena ljudi u samoizolaciji, dakle od kontakata se rotiraju oni koji postanu pozitivni.

To radimo na način da propisujemo mjere i kontroliramo njihovo provođenje. I testiramo ljude, kao što vidite po rezultatima – nema nekih velikih odstupanja”, kazao je Capak. Dodaje da treba čekati trenutak kad će broj novih zaraženih kontinuirano padati jer će se tada krivulja izravnati. “Tada možemo razgovarati o tome da će situacije biti bolja”, istaknuo je.

Nije pronađen “nulti” pacijent

Kaže da nije pronađen “nulti” pacijent. “Koliko je poznato, prvih 18 pacijenata koji su se javili u Wuhanu su svi povezani s tržnicom u Wuhanu gdje se dogodio taj prijelaz virusa sa životinja na ljude”, objasnio je Capak i dodao da je virus uspio prijeći barijeru vrsta u trenutku kad se to dogodilo.