Capak objasnio kako će izgledati svete mise po novim uputama

Autor: Dnevno

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljne upute za rad pojedinim djelatnostima te kako se ponašati i što raditi za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

O tome što nas zapravo očekuje od ponedjeljka, kazao je ravnatelj Hravstkog zavoda za javno zdrastvo dr. Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV.

Kako je kazao, odluka o tome tko će i kada ići u školu je odluka resornog ministarstva i Vlade.

“Epidemiološka struka je zadužena da da epidemiološli okvir u kojem je moguće to raditi, a da se rizik širenja koronavirusne infekcije smanji na prihvatljivu mjeru”, kazao je.

“Mi epidemiolozi, ako je takva odluka resornog ministarstva i Vlade takva, tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna ćemo napraviti te mjere za drugu fazu”, dodao je.

“Moramo imati na umu nekoliko činjenica koje su nepobitno epidemiološke činjenice – da djeca manje obolijevaju, imaju slabije simptome bolesti i da vrlo često bolest prebole asimptomatski. Moramo znati i da kod nas, u istoj kući, pod istim krovom žive i po tri generacije. Moramo zaštititi starije osobe, na to smo se odlučili, donijeli smo posebne mjere za osjetljive osobe”, objasnio je Capak.

Povratak u školu više-manje dobrovoljan

Dodaje da će povratak u škole biti više-manje dobrovoljan.

“Resorno ministarstvo razmišlja o tome. Onaj tko bude htio se vratiti u školu, vratiti će se. Mislim da se tu radi o manjim skupinama djece. Posao epidemiologa je samo epidemiološki okvir, a ne odlučivanje o tome trebaju li se djeca ili ne vratiti u školu”, istaknuo je i dodao da je potreban maksimalan oprez i maksimalne mjere.

“Kod vrtića je slična situacija, to su vrlo mala djeca. Svi koji rade od kuće, mogu zadržati djecu kod kuće. Odluka Ministarstva Uprave je i dalje na snazi. Pretpostavljam da roditelji mogu čuvati djecu kod kuće, makar jedan roditelj”, dodao je.

Ako neki poslodavac odluči vratiti radnike na posao, kako je rekao, dana je preporuka.

“Mi epidemiolozi nemamo mehanizama nadzora niti kontrole, niti nikakve represije. Očekujemo korektnost od poslodavaca da se, kolikogod je moguće, organizira rad od kuće”, kazao je i dodao da postoje brojna svjedočanstva kako je rad od kuće dobar i da ga se može obavljati te da radnici mogu biti učinkoviti.

Vjerski obredi od 2. svibnja s distancom

Za mise, kaže da je donesena odluka da se dozvoljavaju vjerski obredi od 2. svibnja.

“Mi smo nešto prije 20. ožujka, prije nego što smo donijeli ove mjere brojnih restrikcija, napravili jednu preporuku o odvijanju vjerskih obreda u crkvama, koja vrijedi i za sve druge konfesije, gdje smo promišljali na način kako je to napravljeno u Italiji”, kazao je i dodao da je upravo u Italiji bila puno jača epidemija koja je krenula prije nego u Hrvatskoj.

“Mi smo se rukovodili time, dali smo tome i naš mali epidemiološki dodir. Radi se o istim uvjetima koji vrijede za sve – socijalno distanciranje, higijena i određeni broj ljudi u istom prostoru. Preporuku ćemo raditi preko vikenda i početkom sljedećeg tjedna i iskomunicirati to s Biskupskom konferencijom i Vladom Republike Hrvatske”, najavio je Capak.

Navodi da će broj prisutnih vjernika ovisiti o kvadraturi same crkve.

“Mi propisujemo socijalnu distancu na dva metra udaljenosti među ljudima u prostorima. Sve što je propisano vertikalnim mjerama poput trgovina velike kvadrature gdje može biti i više od 10 ljudi, vrijedit će i za crkve”, istaknuo je.

Komentirao rad nedjeljom

Za rad, odnosno nerad nedjeljom kaže kako ne želi ulaziti u političke ili ekonomske implikacije te odluke.

“Odluku je donio Krizni stožer civilne zaštite. Mi epidemiolozi dajemo epidemiološki okvir, ne odlučujemo koje će se mjere i kada donositi. O tome odlučuje Vlada RH, resorno ministarstvo i Krizni stožer. To je odluka Kriznog stožera o radnom vremenu”, kazao je i dodao da su epidemiolozi sudjelovali u tim diskusijama.

“Imali smo ograničenje radnog vremena za trgovine, koje još uvijek vrijedi. Promišljali smo na način da bi bilo dobro da bude samo jedna smjena, kako bi na ulicama bilo što manje ljudi”, objasnio je Capak.

“Pokazalo se da ljudi koji rade do 16 ili 17 sati ne stignu se opskrbiti”, kazao je i dodao da je zbog toga odlučeno da će se radno vrijeme trgovina produžiti.

Rad u smjenama

Navodi da je trenutno radno vrijeme maksimalan broj radnih sati za jednu smjenu.

“Ako produžimo rad trgovina za jedan sat, imamo dvije smjene ili međusmjena. Ako stavimo dvije smjene, onda će biti pauza od 14 do 15 sati za čišćenje i dezinfekciju”, istaknuo je i dodao kako je cilj je da se zaposleni ne križaju.

“Ta mjera povećava mobilnost ljudi, bit će više ljudi na ulicama. Tražili smo protutežu, balans, gdje da smanjimo mobilnost ljudi. Jedan od bitnih elemenata ovog popuštanjamjera je faznost i postupnost i oprez. Zbog toga je bio prijedlog da se nedjeljom ne radi, a da se subotom radi do 17 sati i radnim danom od 7 do 21 sat”, objasnio je Capak.

U New Yorku antitijela ima 20 posto građana

Za rezultate iz New Yorka prema kojima je 20 posto građana s antitijelima kaže da to pokazuje kako je daleko veći broj prebolio koronavirus nego je to potvrđeno službeno.

“Nije čudno da se u velikom gradu tako puno ljudi tako brzo u tako velikom gradu prokužio. Ali i tih 20 posto je premalo za stvaranje kolektivnog imuniteta o kojem razgovaramo”, dodao je.

“Prema našim rezultatima mislimo da je prokuženost u Hrvatskoj puno manja. Očekujemo početak jedne serološke studije idući tjedan. Čekamo da nam dođu reagensi iz Njemačke. Provest ćemo ju i rezultate iskomunicirati. Naša je procjena da je to i do deset puta manja prokuženost od New Yorka”, zaključio je Capak.