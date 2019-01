Čak 25 vjerovnika Agrokora od Vrhovnog suda traže reviziju Nagodbe: Ministar ne želi komentirati

Autor: dnevno.hr

Dvadeset pet vjerovnika Agrokora uložilo je Vrhovnom sudu zahtjev za revizijom nagodbe, uključujući i najvećeg vjerovnika Adris Grupu, doznaje N1. Agrokor smatra da Vrhovni sud treba prihvatiti drugostupanjsko rješenje koje je već odbacilo zahtjeve za revizijom nagodbe.

Trenutno je 87 odbijenica, ali stiže 25 zahtjeva za reviziju postupka pred – Vrhovnim sudom. Ministar Darko Horvat rekao je :”Neću komentirati dok ne dobijem relevantne informacije zbog čega”.

“Ne komentiram Agrokor” poručuje ministar Zdravko Marić.

U očitovanju Agrokora navodi se 25 tvrtki, udruga ili pojedinaca koji zahtijevaju reviziju.

“Mišljenje dužnika je da je drugostupanjski sud potpuno i pravilno utvrdio sve relevantne činjenice, da je na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo te da pri tome nije počinio niti jednu postupovnu povredu, tako da se revizijama pobijano drugostupanjsko rješenje ukazuje u cijelosti pravilnim i zakonitim”, poručuju iz Agrokora.

Među vjerovnicima koji traže reviziju nagodbe su i veliki, poput Adrisa i Addiko banke. Tu je i Udruga manjinskih dioničara Agrokora, ali i tajnik te udruge osobno, a oni se pozivaju na Ustavni sud, koji je u odluci da lex Agrokor nije neustavan istaknuo i stav za koji vjeruju da govori njima u prilog.

“Nije se smjelo proglašavati da su sve tvrtke insolventne, mi nismo dioničari Agrokora već drugih društava u kojima je većinski ili čak manjinski vlasnik Agrokor”, kaže Danijel Labaš, tajnik Udruge manjinskih dioničara.

No, ako zapne na Vrhovnom sudu, tu je i tužba pri Ustavnom sudu. A ni to ne mora biti kraj.

“Onda će slijediti tužbe, ako ne odmah država, onda Izvanredna uprava, povjerenik i članovi Vjerovničkog vijeća. Drugo nam ne preostaje, a pored toga i tužba Europskom sudu za ljudska prava”, kaže Labaš.

Činjenica je da je nagodbu prihvatilo više od 2/3 vjerovnika, čime ona vrijedi za sve, ističu vladajući. Oporba nije tako optimistična.

“Držim da je time nagodba zaključena, ali ako postoji neki pravni lijek, ne mogu suditi nisam pravnik”, kaže Branko Bačić (HDZ).

“Normalno je tražiti i pred domaćim i stranim sudovima, ono što me je strah da ćemo i vi i ja to na koncu to platiti iz proračuna”, kaže Orsat Miljenić (SDP).

“Realno, na Vrhovnom sudu će to trajati dvije godine ako ne odbace, a do tada će svi procesi u Agrokoru biti završeni”, komentira Tomislav Panenić (Most).

A tad će se moći pokušati naplatiti jedino od države, piše N1.