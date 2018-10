ČAČIĆ PORUĆIO ŠTROMARU I DIVIJAK: ‘Platite Varaždinskoj županiji što ste dužni za škole i dvorane’

Autor: Dnevno.hr

Održana je sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, župan Radimir Čačić poručio je “Potpredsjedniče Vlade Štromaru i ministrice Divjak, platite Varaždinskoj županiji što ste dužni za škole i dvorane. Dug se svakoga dana povećava, pa javno pitam tko će odgovarati za milijune kuna kamata koje će država morati platiti’.

Kako se navodi u priopćenju, u prvih šest mjeseci ove godine u proračunu Varaždinske županije ostvareno je 92,3 milijuna kuna prihoda i primitaka, što je 4,5 milijuna kuna ili 5,1 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pri čemu je zabilježen porast prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 27,2 posto. Navedeno je to u izvještaju o izvršenju županijskog proračuna u prvoj polovici 2018. godine, koji su većinom glasova danas, 4. listopada, prihvatili županijski vijećnici na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije. Većinom glasova prihvaćeno je i izvješće o radu župana Radimira Čačića u prvoj polovici ove godine.

“Posebno smo ponosni na rezultate ostvarene u obrazovanju, pri čemu želim izdvojiti Centre izvrsnosti Varaždinske županije koji su postali Europski centar za darovite kao jedini u Hrvatskoj i jedni od svega 19 takvih centara u EU. Osim toga, svakako moram izdvojiti rezultate koje smo postigli novom mjerom za poljoprivrednike. I dok je lani svoje usjeve, nasade i stoku osiguralo svega pet OPG-ova, do početka rujna ove godine to su učinila 353 OPG-a kroz police vrijedne gotovo četiri milijuna kuna, plaćene s 56 posto EU sredstava, 40 posto županijskih te 4 posto sredstava samih poljoprivrednika. Time su u potpunosti osigurali vrijednost svojih proizvoda u ukupnom iznosu preko 100 milijuna kuna’ istaknuo je župan Čačić.

Podsjetio je da je ukupna vrijednost svih EU projekata Varaždinske županije viša od 700 milijuna kuna, no upozorio je na problem sufinanciranja tih projekata iz državnog proračuna.

“Za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj razini prijavili smo 16 naših projekata, a tražimo sufinanciranje u iznosu od gotovo 40 milijuna kuna. Nadam se da će nam sredstva biti odobrena. Međutim, veliki problem je što je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU samo, bez zahtjeva Europske unije, propisalo limit od 50 milijuna kuna za sufinanciranje komponente u EU projektima koju plaćaju županije i jedinice lokalne samouprave u tri godine. Zbog toga se Županija te naši gradovi i općine u 2019. i 2020. godini više neće moći javiti niti za kunu potpore za EU projekte iz državnog proračuna. Naime, Varaždinska županija je najuspješnija u pripremi EU projekata, ali je zbog toga i jedina županija u Hrvatskoj koja je u jednoj godini probila sve limite, pa više nemamo pravo niti na jednu državnu lipu. Ispada da više ništa ne smijemo raditi. Naš prijedlog da se ukinu limiti za sufinanciranje EU projekata, koji smo uputili Vladi RH, podržao je 21 župan. Na to sam na jučerašnjem sastanku upozorio premijera Andreja Plenkovića te se nadam da će taj problem, koji je od interesa za sve općine, gradove i županije, biti riješen’ istaknuo je župan Čačić.

Vijećnici su prihvatili i informaciju o stanju gospodarstva u Varaždinskoj županiji u prošloj i prvoj polovici ove godine.

“Nezaposlenost više nije ključni problem gospodarstva, nego su to pitanja tržišta rada, plaće i uvjeta života. Iako je prosječna neto plaća u našoj županiji lani povećana za 6,3 posto u odnosu na 2016. godinu te je iznosila 4.448 kuna, to je još uvijek za 17,2 posto manje u odnosu na državni prosjek. Kad je u pitanju stvaranje uvjeta za rast gospodarstva i poboljšanje života, Varaždinska županija provodi veći broj projekata, od poticanja obrazovanja i razvoja komunalne infrastrukture do unapređenja zdravstvenih usluga. Mogućnosti Županije u poticanju gospodarskog i društvenog razvoja su ograničene zakonskim i financijskim mogućnostima, ali možemo zaključiti da gospodarstvo ipak ide u pozitivnom smjeru, čemu su zasigurno pridonijeli i brojni županijski projekti’ rekao je zamjenik župana Robert Vugrin.

Vijećnici su dali suglasnost na izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, kao i suglasnost na izmjene i dopune financijskog plana ŽUC-a za ovu godinu. Usvojena su izvješća o radu Agencije za razvoj Varaždinske županije, Garancijske agencije Varaždinske županije te Zone Sjever za 2017. godinu. Isto tako, osnovana je Udruga za međunarodnu suradnju Alpe – Jadran, kao i Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Varaždinske županije.

Osim toga, s dužnosti potpredsjednika Županijske skupštine iz redova oporbe je razriješen vijećnik SDP-a Krešimir Šalig, dok nije prihvaćen prijedlog o izboru vijećnika HNS-a Zlatana Mošmondora za novog potpredsjednika Skupštine. Za njegovo imenovanje glasovalo je 20 vijećnika, a za donošenje odluke prijedlog je trebala podržati većina svih vijećnika (21 vijećnik). U skladu s odredbama Poslovnika o radu Županijske skupštine, o eventualnom prijedlogu novog kandidata za potpredsjednika raspravljat će se na sljedećoj sjednici.