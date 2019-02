Butković: ‘Pelješki most bit će gotov na današnji dan za tri godine, nema mjesta panici’

Autor: Dnevno.hr

Ministar prometa Oleg Butković u razgovoru za N1 komentirao je rokove za završetak radova na Zračnoj luci Dubrovnik i za dovršetak Pelješkog mosta i pristupnih cesta.

“Ukupna vrijednost projekta Zračne luke Dubrovnik je oko 225 milijuna eura. Pelješki most je ukupno vrijedan 420 milijuna eura. U ovom trenutku se grade dva velika infrastrukturna projekta u Dubrovačko- neretvanskoj županiji ukupne vrijednosti od 650 milijuna eura. Kad tome dodamo da se ti projekti financiraju s 75 posto bespovratnih sredstava EU, možemo biti svi ponosni da se upravo u ovoj županiji provode projekti jer je ona prometno izolirana i nema mogućnost biti bolje spojena s maticom zemljom”, rekao je Butković najavivši da će staza u zračnoj luci bit gotova do 15. ožujka budući da na Summit Kina plus 16 dolazi i kineski premijer. Cijeli projekt će biti gotov do kraja godine kada će biti gotove i uporabne dozvole, najavio je.

Odbacio je bojazan da bi kineski radnici mogli brže završiti Pelješki most nego što će biti gotove pristupne ceste. Istaknuo je da su svi natječaji i procedure u tijeku. “Ne treba stvarati nikakvu paniku, na današnji dan za tri godine će čitav projekt biti gotov”, poručio je Butković.

Rekao je da su u taj rok uračunati i eventualne žalbe na natječaje. “Vozimo se po Pelješkom mostu, po novoj prometnici po Pelješcu, to je složena dionica projekta, mora se napraviti obilaznica STona, dužine osam kilometara koja uključuje dva tunela, jedan vijadukt i jedan most. Postoji uz Pelješki most čitav niz drugih faza, ali 01.02.2022. je krajni rok da imamo gotov cijeli projekt”, poručio je.

Najavio je i da će se dovršiti autocesta do Dubrovnika, samo je pitanje kada jer novac iz EU fondova nije dovoljan za sve prioritete. HAC će krenuti u pripremu dokumentacije za dionicu od Dubrovnika do Ploča, ali ti projekti će se pripremati za novo operativno razdoblje.

Butković je komentirao poslovanje Croatia Airlinesa. Rekao je da ta aviokompanija ne može računati na dugoročnu stabilnost bez strateškog partnera. Dodao je da su vrata otvorena svim investitorima, ne samo onima iz EU te da je dobrodošao svatko tko bude poštovao proceduru.

Taj proces bi se prema planu Vlade trebao završiti u ovoj godini. “Što prije to bolje, vodeći računa da ne donosimo štetne odluke”, rekao je Butković.