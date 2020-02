BUTKOVIĆ OBJASNIO AFERU SVOGA OCA! Zvuči li vam uvjerljivo? Evo što kaže

Autor: dnevno.hr

Gostujući na javnom radiju ministar prometa Oleg Butković osvrnuo se na napise o svojem ocu i državnim potporama od preko sto tisuća kuna koje je ovaj dobio. Kako je kazao, ne prati poslovanje svog oca, on je obrtnik, odnosno ugostitelj.

“Bio je to i prije nego što sam ja postao ministar. A bit će, ako bude živ i zdrav, i nakon toga kada ja prestanem obnašati ovu dužnost”, kazao je te nastavio:

“Nakon što sam jučer dobio upit interesirao sam se malo o cijeloj situaciji. Mogu reći da je on u zakonitoj proceduri, od strane ministarstva turizma, bio jedan od ukupno 453 prijavitelja koji su dobili sredstva. U toj proceduri je on trebao donijeti ispravu porezne uprave i BON 2 da nije bio blokiran i nije imao porezni dug. Sve je tu napravljeno po zakonu. Ja nisam niti koga zvao niti sam na koga utjecao niti sam u tom lancu odlučivanja. Ja tu zaista nisam sudjelovao niti mogu bilo što reći da sam utjecao na odluku da on to dobije. Osim toga referirao se i na dug koji postoji prema komunalnom poduzeću. ” Činjenica je da je on vodio neki spor s komunalnom tvrtkom u Novom Vinodolskom.

“Ja sam tamo bio gradonačelnik 11 godina. Prije četiri godine završio sam mandat i došao na mjesto ministra. Vodio se spor. Donijeta je presuda i on je većinu tog duga platio s kamatama i javnobilježničkim troškovima. Ne znam gdje bih ja to mogao njemu pogodovati, ako je to komunalno poduzeće pokrenulo ovrhe i naplatilo svoje dugove. Sve je to skupa u jednoj hipnozi, stampedu koji je krenuo. Želi se prikazati da sam ja kao ministar na nešto utjecao, a apsolutno nisam ni na što utjecao. Ja sam se zalagao i kao gradonačelnik i kao ministar da svatko rješava svoje obveze i prema državi i lokalnoj samoupravi. Toga ću se držati i dalje”, rekao je Butković.