BURNO U SABORU: Počelo udarom na Most: ‘Jedino se Sjeverna Koreja slaže s njima’; Miletić: ‘Tvrde da su građani priglupi, mali glupsani’

Autor: M.P.

Hrvatski sabor u srijedu nastavlja sjednicu raspravom o prijedlogu rebalansa državnog proračuna za ovu godinu s pripadajućim dokumentima, kojim se previđa povećanje prihoda za 6,6 milijardi kuna, a rashoda za 10,9 milijardi kuna.

Prijedlogom izmjena državnog proračuna Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. proračunski deficit opće države po ESA metodologiji porasti će za 1,4 milijarde kuna, na 13,4 milijarde ili 2,8 posto BDP-a.

Udio javnog duga u BDP-u, pak, nastavlja se smanjivati, ove godine za 3,6 postotnih bodova u odnosu na godinu ranije te će iznositi 76,2 posto BDP-a.





Najveće povećanje rashoda odnosi se na sustav zdravstva, za otprilike 4 milijarde kuna, od toga se 3,5 milijardi kuna odnosi na dugove i obveze bolnica i ljekarni prema dobavljačima.

Slijede mirovine i mirovinska primanja, koje se povećavaju za 1,5 milijardi kuna zbog indeksacije i dodataka u Vladinom paketu antiinflatornih mjera. Stavka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tako se povećava za 3 milijarde kuna. Za nabavu robnih zaliha, najvećim dijelom vezano uz situaciju s Ukrajinom, sredstva se povećavaju za 697 milijuna kuna.

Na početku sjednice slobodna izlaganja

Sjednica je počela slobodnim izlaganjima, prvi je na redu bio nezavisni Hrvoje Zekanović koji je govorio o Ustavnom sudu i referendumima.

“On mora postojati, radi ono što mi želimo, ja ću reći ne, najviše me od zadnjih odluka smeta mišljenje o zaštiti života, s jednim izdvojenim mišljenjem su stavili u jednakopravni položaj zaštitu života i pravo na jednakost, to je zlo i naopako, to su odluke Ustavnog suda, to je najspornija odluka. Referendum je izjašnjavanje građana o nekoj točki, osobno sam stasao kroz referendume u političara, i došao je referendum o Istanbulskoj konvenciji, u jednom trenu se dogodilo da neka skupina uskoči u isti termin u prikupljanje potpisa s drugim referendumom ‘Narod odlučuje’, nitko od te ekipe ne zna ponoviti pitanja, smisao im je bio da propadne referendum protiv Istanbulske konvencije, Zvonimir Troskot bio je glavna osoba tog referenduma. Onda imamo novi referendum za zaštitu hrvatske kune, tu smo se obratili i Mostu, rekli smo im ‘drugovi, pomozite’, rekli su da im je više glasova kod necjepiša, jedino se Sjeverna Koreja danas slaže s njihovim stavom. Obilazili su Hrvatsku za nama da nam referendum ne bi uspio, da bi sutra imali više volontera za svoj referendum i uspjeli su. Misle da su prikupili glasove, nije njima bila želja da se ukine neka stožerokracija, nego prikupiti političke poene, glasove”, obrušio se na Most.

Suverenist Željko Sačić javio se za riječ.

“Kolege iz Mosta su hodale iza mene? Malo sam začuđen izjavom Zekanovića, ako može pojasniti”, rekao mu je bivši kolega.









Marin Miletić iz Mosta.

“”Tisuću puta je bolja najteža istina nego najslađa laž jer laž uvijek vodi u konačno ropstvo, a istina uvijek oslobađa. Tko je odgovoran za proces pauperizacije koji se događa u hrvatskom društvu, osiromašenje građana, gdje ulje ide na 20 kuna? Inflacija nam je najgora u posljednjih 14 godina, a mi pričamo bajke i basne”, počeo je izlaganje pa se obrušio na Beroša vezano za cjepiva protiv covida.

“Zatim imamo naše ustavne suce koji otimaju referendum građanima, tvrde da su građani potkapacitirani, građani vi ste stvarno priglupi, mali glupsani, ne trebate kada razmišljate svojom glavom, kada je 400 tisuća građana reklo da žele referendum, oni se boje hrvatskog naroda, kakva je to vlast? Oni gore, koji piju iz ruke moći i vrijeđaju građane. Jesen će brzo doći, Most će biti spreman, sada je spreman. Bit ćemo na terenu svaki dan, povezat ćemo ljude, budu li nas stiskali, nećemo šutjeti”.









Milorad Pupovac se javio za riječ.

“Jedan od zastupnika je za govornicom rekao da smo Srbe sveli na podnošljivu mjeru, umjesto opomene ili ograđivanja razišli su se uz razmjenu osmjeha, svođenje na podnošljivu mjera tijekom 20. stoljeća nije učinilo Hrvatsku niti slobodnijom ni sigurnijom. To može biti opasan nacionalni projekt koji može rezultirati trajnim stanjem unutrašnje nepodnošljivosti. Prije nekoliko dana je na nekom od naših nogometnih stadiona bilo skandiranje ustaškog pozdrava, jedan ili dva medija su informirali javnost i osudili, ostali su šutjeli, neki jer to nije vijest već je postalo kao dobro jutro. Prije koji dan osvanuo je grafit ‘Šimpraga nazad na traktor’. Mnogi mladi napuštaju Hrvatsku, ne uviđa se veza s onima poput Anje. Mnogi iz Sabora mogu se smatrati suautorima tog grafita. Mnogi su u tuđini započeli svoj život nerijetko zajedno, Anjini vršnjaci s ljudima iz autobusa, tako se hrvatski iseljenički autobusi i srpski traktori izmiruju u tuđini, a mi od svojine nastavljamo praviti tuđinu, sve što govorim nije posljedica svijesti već obijesti. Tako je to kad vol pomisli da mu je dopušteno da bude Jupiter”, rekao je Pupovac.

Pavliček se javio s povredom poslovnika.

“Pupovac je optužio neke zastupnike da su sukrivci za govor mržnje, ako je netko sukriv za brojno iseljeništvo, to su oni koji su na vlasti, a vi ste godinama na vlasti”, obratio se Pupovcu.

Urša Raukar Gamulin govori o ministru Mariju Banožiću, Ustavnom sudu i premijeru Plenkoviću.

“Premijer ne šljivi ustavni sud, ministri mu jedan za drugim padaju na optužbama, a on prijeti i daje javne upute državnoj odvjetnici da to ne procesuira. Je li to ta europska politika. U civiliziranoj zemlji bi letjela cijela Vlada. Možete li zamisliti da bi kod nas predsjednik Sabor na dnevni red stavio raspuštanje Sabora? Ne. Kriminal se brani do zadnje kapi krvi. Većina poslušnički slijedi vođu, Banožić, Paladina, Beroš? Tko je slijedeći , ostaje nada da će državna odvjetnica odoljeti pritiscima i pohapsiti tu ekipu pa ćemo možda biti korak bliže izborima i oslobođenju od zla zvanog HDZ”.

Na to je reagirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Pozivate na hapšenja, nastavljate se na predsjednika RH, molim da takve stvari izbjegavamo, vi ste na vlasti u Zagrebu možda se uskoro počne prozivati vaše kolege da trebaju u zatvor”, rekao je Jandroković. Na to mu je odgovorila Raukar Gamulin, rekavši da u slobodnom izlaganju ima pravo govoriti svoje mišljenje.

“Imate pravo govoriti što hoćete no zastupnici ne odlučuju koga će se hapsiti, imenom i prezimenom ste spominjali ljude i govorili o hapšenju”, rekao je Jandroković.

“S ove govornice s u velikom broju poziva na puno gore stvari, afirmira se mržnja i ustaštvo i niste reagirali”, kaže mu Raukar Gamulin.

“Ima se pravo reći mišljenje ali ne pozivati državne institucije da hapse ljude, to vam nije zadaća, to je elementarna politička kulture”, uzvratio je šef Sabora.

Dalija Orešković izlaganje je počela aluzijom na pjesmu srpske natjecateljice na Euroviziji, Konstrakte.

“Koja li je tajna zdravih država? Mislim da, u pitanju su nezavisne institucije. U zdravim državama DORH ne sluša političke naloge. Ustavni sud ne voli da se Vlada previše talasa, voli sustav dvostrukih kriterija. Kakve odluke možemo očekivati od Ustavnog suda koji po instrukcije odlazi u konobe. Ne znam što će biti s Karamarkom, znam da ga nitko ne traži, nitko ga ne zove. Mi nemamo državu jer nemamo nezavisne institucije, ali imamo etičke kodekse koji služe da se kao toalet papirom nešto njima obriše. I što ćemo sad?”.

Jandroković joj je odgovorio: “A zastupnica mora biti zdrava”.