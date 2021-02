BURNO OKO ZAKONA O BRANITELJIMA: Oporba oštra oko korupcije, uhljeba, ali i HVO-a

Zakon o braniteljima iz 2017. godine upućen je na javnu raspravu, a oštro ga je raspravila i oporba.

Nezavisni zastupnik i bivši pomoćnik ministra branitelja Bojan Glavašević suludim je nazvao samu ideju da se sam zakon izmjenjuje u mandatu iste Vlade.

“Sistem ponovnog dodjeljivanja privilegija ne ide dobro, a da bi to riješili idu u ludilo. Dat će statuse branitelja bez ratnog puta. To je pljuska onima koji su doista branili Hrvatsku. Dodjeljivati status branitelja bez ratnog puta je put u korupciju”, govori Glavašević koji potom to potvrđuje i formiranje povjerenstava koje će imenovati ministar branitelja, a bit će nadležno za dodjeljivanje statusa HRVI. Dodaje potom i kako je tim izmjenama utvrđeno kako je za status invalida potreban dokaz o ranjavanju.

“Kako će to bez ratnog puta? Javit će se dvojica i reći da ga je granata bacila u zid, a neki će liječnik procjenjivati je li tako?”, pita se Glavašević koji se i sam kao dijete branitelja osvrće na probleme prvenstva koja imaju djeca branitelja.

“Ukupni mi je dojam da se želi ojačati klijentelistički sustav na kojem HDZ radi godinama. Ja sam dijete poginulog branitelja i imam 36 godina. Djeca branitelja su danas odrasli ljudi u tridesetim godinama, i ako im treba pomoć, onda ju treba pružiti gledajući iz nekog drugog rakursa”, ističe.









Osvrnuo se i na položaj HVO-a pitajući se što se do sada nije riješilo međudržavnim sporazumom ili prvim izmjenama ovog zakona.

“Uostalom, zna li netko koliko će to koštati taj zakon i je li oportuno povećavati prava onoj skupini koja ih ima ionako više nego druge, i to u situaciji kada ljudi mole da im se dozvoli raditi?”, zaključio je.

Raspravu je nastavio Miro Bulj iz Mosta koji ističe kako je još 2017. godine upozoravao da je zakon neprovediv.









“Rekli su da donose cjeloviti zakon kojim se rješavaju svi problemi branitelja, da bi nakon četiri godine shvatili kako je neprovediv. Napravljena je velika šteta za braniteljsku populaciju koja je sve starija i umire”, tvrdi

“Očito ima još ljudi koje treba uhljebiti. Ne znam je li to vezano s tim što će Vlada morati nešto napraviti s pokličem “Za dom spremni” pa želi amortizirati na drugoj strani. Udruge koje se pita za ustaški pozdrav moraju dobiti zadovoljštinu”, dodaje pak Predrag Fred Matić (SDP).

“Što će ti ratni put? Imaš člansku iskaznicu HDZ-a. To je kao zakon o civilnim žrtvama rata. Prije šest godina sam pripremio taj zakon pa su rekli da izjednačavam žrtvu i agresora. A sada su ga uzeli i kažu da je to civilizacijski doseg”, zaključuje pa se pita hoće li se HVO preseliti u Hrvatsku budući da prebivalište nije potrebno za rješavanje stambenog pitanja.