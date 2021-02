BURNA RASPRAVA U OTVORENOM! KRITIKE UPUĆENE HDZ-U: ‘Kada je napadnut učenik srpske nacionalnosti premijer nije reagirao, a sada diže državu na noge’

Autor: Andrej Jelušić

Tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u jest govor mržnje na koji je proteklih dana upozoravao premijer Andrej Plenković.

Gosti emisije su Mario Kapulica, član saborskog Odbora za medije (HDZ), Arsen Bauk, potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić, potpredsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Kapulica je rekao da ovo nije pitanje koje je vezano isključivo za HDZ jer nije prihvatljivo određenu skupinu ljudi, koja podržava određenu stranku, izolirati.

“Vlasnik kafića je danas rekao da mrzi HDZ. To je u redu, on može mrziti HDZ, vladu, samog sebe. To postaje problem kad to komuniciranje mržnje u sebi sadrži zabranjenu diskriminacijsku osnovu”, kaže Kapulica.

Sandra Benčić tvrdi kako ovo nije slučaj nego Plenković to već nekoliko dana drži temom u medijima, a mediji to prate. To radi kako se ne bi bavio onim pitanjima koje su zaista od životne važnosti građana.









“Plenković se bavi jednom kritikom HDZ-u koje je uputio vlasnik kafića koji je vjerojatno ugrožen krizom. Plenković to radi da natjera ljude da se sažali nad njim i HDZ-om. Je li Plenković ugrožen ili radnici Brodotrogira koji četiri mjeseca nisu dobili plaću?”, pitala se Benčić

Podsjetila je da je kritiku dobio i 2017. godine od jednog mladića iz Poreča, nakon presude u aferi Fimi Media, kojeg je policija privela.

Reagirao je Kapulica koji tvrdi da ovo nije spin Plenkovića.









“Gledajući vlasnika kafića, ja vidim čovjeka koji je preplašen i koji u sebi ima nešto što ne bih nazvao mržnjom, nego frustracijom i agresivnosti. Ne opravdavam što je napravio”, rekao je Radin.

Bauk je rekao kako je vlasnik lokala dobio dosta dobre promotore. “Vi iz HDZ-a niste izazvali ovu situaciju na početku, ali onda je ustrajnim radom Plenković uspio dovesti to do glavne teme. Ja sam 2017. Pernara upozorio u Saboru kad je nosio majicu na kojoj je pisalo “HDZ, lopovi” i svi su me u čudu gledali. Znači, branio sam HDZ kad je to bilo potrebno, pa mogu slobodno reći da ih sada ne treba braniti”, rekao je Bauk.

“Naš problem su dvostruka mjerila. Da uđe predstavnik SDSS-a u sabornicu i kaže da Hrvatska država nije pravna, ustavna republika. Ja sam siguran da bi to mnogi osudili. No kad to kaže netko iz Domovinskog pokreta, nitko se ni počeše zbog toga” tvrdi Kapulica.

“Budimo iskreni, nije Index ni nas štedio. Bili su dosta kritični prema nama”, dodao je Bauk.









“Premijer diže na noge zato jer je HDZ-u netko rekao da nije dobrodošao u neki kafić. Ali, nije se reagiralo da netko tko nije HDZ ne može dobiti posao, da ne može postati direktor neke javne firme, da ne može koristiti neke od osnovnih javnih usluga zato što je netko tko je HDZ to iskoristio prije njega. Na ovoj televiziji smo imali eklatantne primjere govora mržnje koje se zovu povijesni revizionizam i negiranje holokausta. Europski sud kaže da to ne spada u slobodu izražavanja nego upravo u govor mržnje. Je li HDZ tad reagirao? Nije”, rekla je Benčić.

“Imali smo napad na nekog učenika u Vukovaru srpske nacionalnosti. Reakcija je bila – ne, to nije bila mržnja, nego običan sukob tinejdžera. Premijer se tada nije bavio tim stvarima, ali kad se radi o njemu, on onda traži mobilizaciju čitave medijske i političke scene da bi se njega zaštitilo”, dodala je.

“Govoriti o tome da ste vi, koji ste na vlasti ovdje 30 godina, diskriminirani. Kako vam nije neugodno govoriti o tome?”, zapitala se.

“O čemu vi pričate? HGK je jedna prezrena i do kraja uhljebnička organizacija koja služi samo za leno HDZ-ovcima. HGK ima samo pet predstavnika u inozemstvu. Od tih pet, samo je jedan član HDZ-a” odgovorio je Kapulica.