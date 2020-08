BURNA NOĆ U DUBROVNIKU Devet sati zavijao je alarm iz apartmana, ’Svi ćemo puknut glavom!’

Autor: Dnevno/M.V.

Oko ponoć i pol, na staroj jezgri u Dubrovniku, upalio se alarm na jednom od apartmana i nije prestao zvoniti punih devet sati.

Svojom zvonjavom držao je budnima sve stanovnike tog dijela grada koji su satima budni čekali reakciju komunalnog redarstva, policije ili nekog trećeg.

Neugodno iskustvo doživjela je i glavna urednica Radio postaje Dubrovnik, Nila Miličić Vukosavić, koja je svoje iskustvo podijelila na društvenim mrežama, javlja Dubrovački vjesnik.

“Dakle, ova neka prodorna sirena u zapadnom dijelu povijesne jezgre, a zvuči kao da je s ambulantnog vozila, ili policijskog, ili vatrogasnog… a vjerojatno je zapravo alarm u nečijem objektu (kući, apartmanu, butizi?) – BEZ PRESTANKA zavija u sav glas od sinoć nešto poslije ponoći!!?? Zavija još uvijek (a sad je 7,20 h ujutro)!!

Noćas oka nisam sklopila, a sigurna sam da je malo tko iz ovog kvarta to uspio, te zatvaraj prozore u spavaćoj sobi, sparina i vrućina bez zraka, ali zaludu, čuješ kako ti probija mozak i kroz zabubana dupla stakla na prozorima… Pa sve čekam da zaustavi, da dodje vlasnik i ugasi to čudo, da netko nekako intervenira… Ne znam tko smije, policija, komunalci, netko…????? Uglavnom, izgleda da će zavijati do daljnjeg (a što ako su vlasnici negdje na putu, pa neće dolazit danima…???), a mi ćemo svi ovuda očito puknut’ glavom!!

Ali ipak ne mogu ni zamislit kako je stanarima u neposrednoj blizini objekta, ili pak onim sirotim turistima, kojih ionako nemamo previše, a imat ćemo ih još i manje, a koji su smješteni po okolnim apartmanima????

Uglavom, ovo je za ne vjerovat!!?? Dobro jutro i vama, nazdravlje vam blagdan Velike Gospe!!”, napisala je.