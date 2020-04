‘BURILOVIĆU, ODLAZI! Potkapacitirani lik koji je nabavio diplomu u Banja Luci u godinu dana’

Autor: Dnevno

Nezadovoljstvo koje se posebno u ovo vrijeme koronavirusa očituje prema Hrvatskoj gospodarskoj komori, očito dolazi do svog vrhunca. Sudbina same komore postaje upitna, sudeći po ogromnom nezadovoljstvu poslovnih subjekata, dok se čini se sudbini čelnika HGK Buriloviću nazire uprato to – kraj!

Hrvoje Bujas na Facebook stranici Udruga Glas poduzetnika – mjere i reforme za Hrvatsku 2.0 podijelio status u kojemu otvoreno proziva predsjednika HGK Luku Burilovića, spominjući sumnjiv način sticanja diplome, upitnu stručnost, te brojne druge afere.

”Danas je predsjednik HGK, Burilović, prozvao Udrugu Glas Poduzetnika u Temi dana na HTV 1 i 4, upravo prije nekoliko minuta, za niti manje niti viće, nego za “lov u mutnom”, uz to da nas je i praktički nazvao marginalcima na facebooku (društvenim mrežama), te populistima (držim da on zapravo nema pojma što to uopće znaći, samo je negdje skužio da je dobro tako napasti nekoga, u nedostatku argumenata, no prevario se).

Sve vas ovdje, vas 55 000, kao i sve tvrtke koje su se učlanile u UGP – njih 8000 sa 25 miljardi kn+ prihoda je nazvao “borcima na društvenim mrežama i lovcima u mutnom”!

Buriloviću, dok smo se mi VOLONTERSKI borili za “Otpis, a ne odgode”, i to ne samo na Facebooku, dapače, i u konstantnim razgovorima sa svim nadležnim ministarstvima i institucijama, medijskim pritiskom itd. itd….vi ste pozdravljali u medijima one prve Mjere Vlade RH i pozdravljali odgode i mrvice koje su bile prezentirane cijelom privatnom sektoru od kojeg se očekivalo da plati ceh krize, a nakon sto su zatvorili naše poslove i ne samo to, odgode su bile jedan od vaših prijedloga.

Čovjek koji je “nabavio” diplomu na fakultetu u Banja Luci (Univerzitetu za poslovne studije) i to u samo jednoj godini, je odlučio pokazati svoj nerad kao nekakav uspjeh, a izgleda da mu se stolica toliko trese da je odlčcio napasti UGP jer eto, imaju hrabrosti postaviti javno pitanje – do kada će HGK biti prisilna udruga?

Buriloviću, odlazi! Odakle vam pravo vrijedati, nažalost, i vaše (prisilne) članove?

HGK – postanite dobrovoljna Udruga sa adekvatnim vodstvom (kako je uopće moguće da jedan toliko potkapacitirani lik bude vaš predsjednik?) i vi ćete naći svoj prostor!

A jedini “lov u mutnom” je ovaj koji se događa zadnjih 30 godina, gdje na račun nas poduzetnika HGK lideri jedu, piju, tulumare i putuju po svijetu, sa izdašnim dnevnicama i primanjima.

Tražimo ukidanje svih parafiskalnih nameta, za razliku od HGK koji nije tražio nikad, ništa, pa niti plaćanje PDV-a po naplati, ukidanja plaćanje akontacije poreza na dobit, smanjenje PDV-a, ukidanje plaćanja poreza na dobit ukoliko se dobit reinvestira itd. itd.

Učlani se u UGP, neka nas “marginalaca” bude još više 🇭🇷 https://glaspoduzetnika.hr/uclani-se/

A slika govori 1000 riječi, toliko o lovu u mutnom,…a što vi mislite o Buriloviću i njegovim izjavama možete mu reći i mailom na ovu adresu [email protected]”, za kraj je dodao Bujas. Ilustracija koju je podijelio uz status, podijelio je nedavno i na svo proflu. Prenosimo je u nastavku: