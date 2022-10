BURA U SABORU, ‘JEL’ PLENKOVIĆ PUKO?’ ‘Priznajem da sam dijelom pod ruskim utjecajem, ispada da su Rusi podvalili poštenim HDZ-ovcima!’

Autor: M.P.

Sjednica Hrvatskog sabora se jutros nastavila žestokim riječima.

Na rasporedu je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, no prije toga je krenulo slobodno iznošenje stajališta po klubovima zastupnika.

Na samom početku predsjednik Sabora Gordan Jandroković predstavio je novu zamjenicu tajnika Hrvatskog sabora, Kristinu Zadro Omrčen, a zatim je za govornicu došao zastupnik kluba Mosta, Nino Raspudić i raspalio po premijeru Andreju Plenkoviću.





“Jučer je došao do epohalnog otkrića, istaknuo je da oporba želi srušiti vlast, valjda bismo mu trebali služiti da ga tetošimo i da mu plješćemo. Govori o ispitivanjima oko Ine, rekao je da se radi o akciji prepoznatljivih aktera i da trebamo vidjeti koliko je ona unutarnja, a koliko vanjska. Hoće li tu istragu provesti neki HDZ-ov James Bond, primjerice kolega Habijan, koji je jučer precizirao kako sumnjiči oporbu da je na ruskom daljinskom upravljaču, ili će za istragu i progon oporbe koristiti državni represivni aparat. Na sve strane se bacaju spinovi, obećavaju fiktivne mrkve na dugom štapu kao Maksimirski stadion i nacionalni stadion. Priznajem da sam dijelom pod ruskim utjecajem i to Gogolja ili Dostojevskog. Na Plenkovića je utjecao Brežnjev. Znanstvena literatura koju magistar Plenković citira počinje s Kardeljem. Konačno je to izvirilo iz njih, jednopartijski sistem izvire iz njih. U potrazi za stranim igračima trebali bi krenuti od koalicije. Najdraži koalicijski partner, Pupovac 2019. u Beogradu u delegaciji Srbije dočekuje Putina. O ministru vanjskih poslova, koji malo prije napada na Ukrajinu otkriva i ističe Lavrovljevu toplu pjesničku dušu, da i ne govorimo, kao ni o pozivu Putinu da posjeti Hrvatsku dok je agresija već visjela u zraku. A kako zaboraviti srdačna druženja bivše predsjednice s Putinom na svjetskom prvenstvu u Rusiji, četiri godine nakon aneksije Krima“, nabrojao je.

Prema jednostavnoj Plenkovićevoj implikaciji, da ako netko šteti njegovoj vladi to je ruski igrač, proizlazi da su to ministri koji su morali odstupiti. Dio je to litanije kako su Rusi podvalili poštenim HDZ-ovcima”, rekao je i navodio poznate hrvatske afere.

“Ina, HEP, Slavonska banka, Fimi media, Planinska, INA-MOL, bojanje tunela, plinski biznis…Sve su to odradili Rusi prerušeni u HDZ-ovce. Perfidni ruski igrači ruše Vladu gurajući Zekanovića u sve medije, znaju da oporbi diže rejting, a srozava HDZ. Samo smrtni neprijatelji bi HDZ-u dali takvog medijskog odvjetnika. HDZ koristi tragediju ukrajinskog naroda da zadimi afere. Možda Plenković sam djeluje na daljinski upravljač pa prosuđuje da svi djeluju tako”, zaključio je Raspudić.

Za povredu poslovnika zatim se javio prozvani Hrvoje Zekanović.

“Imamo nelogičnost, u jednom trenu me napadaju koliko mogu, neka se dogovore jesam li problem ili sam dobrodošao”. Na to je dobio opomenu jer je zapravo replicirao.

Milan Vrkljan kaže da lijevi optužuju desne da su kreatori korupcije, a desni lijeve da su ekspozitura Rusije.









“Oboje su u pravu”, smatra.

Šef SDP-a Peđa Grbin također se obrušio na Plenkovića.

“U ponedjeljak je optužio opoziciju da želi srušiti Vladu, ostao je šokiran jer želimo raditi svoj posao. To je za rubriku vjerovali ili ne. Smijat ćemo se i pitati se je li puknuo? No, onda je rekao nešto ozbiljnije. Premijer ima velik utjecaj na represivni aparat i postavio pitanje ispitivanja oporbenog rada i zašto to čini. Jučer je insinuirao da se opozicija u Hrvatskoj nalazi pod utjecajem stranih sila. Istog dana otkrijemo da jedno trgovačko društvo u vlasništvu Hrvatske imalo kontakt s ruskim trgovcima oružja u vrijeme sankcija. Saznali smo da su s njima pregovarali kako će se iz Rusije izvoziti dijelovi pod sankcijama i to preko Republike Srpske. Za kamere veliki europejci, pobornici sankcija, protivnici Dodika. Kada se kamere ugase, surađuje se s ruskim agentima, sankcije zaobilaze i koristi se RS u kojoj ne možeš ništa bez Dodikova miga. Pitam se je li ovaj pokušaj bacanja magle Plenkovića samo slučajnost i neoprezan trag nervoze. Ili želja da se u Hrvatskoj skrene pozornost s onoga što se događa i što treba raditi, a to je borba protiv korupcije. Mi šutjeti nećemo”, poručio je Grbin.









HDZ-ov Deur je na to tražio povredu poslovnika.

“Grbine, lagali ste i otimali, pozivam sve da vas odstrane, niste vjerodostojni jer ste lagali i krali, morate biti u DROHU”.

Ivana Kekin iz Kluba Možemo govorila je o strašnom slučaju načelnika kojem je kazna za silovanje smanjena jer je bio branitelj. Na njezino izlaganje se obrušio Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta.

“Nisam čuo da ste zagovornica za žene silovane u Domovinskom ratu, ja bi onom tko je branitelj i silovatelj to uzao kao otegotnu okolnost”. rekao joj ljutito.

Ante Prkačin je komentirao govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

“Rekao je da Hrvatska radi svoj posao od 1941., ne znam što to znači. Možda zna Beljak koji je u HOS-u bio tri sata”, rekao je i govorio o priči iz Jasenovca.

Krešo Beljak mu je ubrzo odgovorio.

“Prkačin je nasjeo na velikosrpsku mitologiju, nisu nama Srbi neprijatelji, Vučić i Plenković su dio iste obitelji, ovo je dogovoreni rat da Vučić skrene pažnju s Kosova, a Plenković s Ine”.