Bulj: ‘Naši roditelji plaču meni!! Ej, drču!! Mate Vujnović omogućava da se djeca voze u autobusima koji gore!

Autor: Dnevno

Mostov saborski zastupnik Miro Bulj danas se osvrnuo na problem prijevoza školske djece, posebno u Sinju i Cetinskoj krajini. Obratio se tajniku Ministarstva prometa gospodinu Bilaveru i njegovom suradniku, te prozvao vlasnika Prometa Sinj, gospodina Matu Vujnovića. Skrenuo je pažnju na katastrofalan prijevoz djece u autobusima za koje je pitanje jesu li prošlo potrebne preglede i smiju li uopće biti uključeni u promet.

” U obrazovnom sustavu postoje problemi, a ovdje su ključna djeca. Mi imamo ogroman problem, pogotovo u Cetinskoj krajini, premda je u Republici Hrvatskoj prošle godine izgorilo 10 autobusa u kojima su bili djeca.

Ovo što se dogodilo sa domom za starije i nemoćne je katastrofa, a ovih 10 autobusa.. samo u mom Sinju i Cetinskoj krajini je izgorilo, četiri autobusa svaki mjesec, redovito jedan! I naravno, ja sam prije tri mjeseca poslao da se napravi inspekcijski nalaz autobusa i jedino što sam dobio je odgovor Vaše inspekcije da je izvršen nadzor Prometa Sinj i da je upućen Ministarstvu uutarnjih poslova. Na tome se ostalo dva i pol mjeseca od odgovora! Međutim prije neki dan,oiet je autobus izgorio. Znate zbog čega? – Autobusi su stari, nije ih briga za našu djecu, a vlasnika apsolutno ne briga, to je jedna posebna priča, to je priča za Ministarstvo financija!”, vidno je uznermireno govorio zastupnik Bulj.

”Promet Makarska je bila strateški partner Autoprijevoza Sinj. 2005 godine u mjesecu veljači je potpisan Ugovor o restrukturiranju i konsolidaciji. Apsolutno ništa iz ugovora nije bilo postignuto, ali je bila bankovna garancija koja se nalazi u Ministarstvu – 17,9 milijuna kuna. Bili su obaveze da se kupe, u iznosu oko 12 ili 13 milijuna kuna u dvije tri godine, novi autobus, a naša djeca se voze u autobusu starijim od 20 godina! Isti taj vlasnik Prometa Sinj ima i Promet Makarsku – nove autobuse za Njemačku, Split…međutim djecu vozi u…, naši roditelji plaču meni!! Ej, drču!! Svoju dicu ‘ko da se metnu u atomsku bombu koja će ispaliti!”, dodao je Bulj.

”Zamislite vi, četiri autobusa su u posljednje vrijeme izgorila – koji je strah poslati svoje dijete u školu, a mi ovdje govorimo o tabletizaciji!

Zato sam rekao sinoć i ministrici, jer i ona mora reagirati na ovo, jer Ministarstvo decentralizira sredstva i subveniconira županija preko Ministarstva. Određen dio, naravno i lokalne samouprave, kako i koliko koja može – roditeljima pomažu i to je ok. Međutim, čovjek je napravio na autobusnom kolodvoru, pola je napravio tehnički pregled, dakako – Čista korupcija uvaženi tajniče! Očekujem od Vas da se riješi ovaj koruptivni sustav, da se naša dica ne voze u aotubusima starim 20 godina, da roditelji ne drču kad će se izgoriti njihovo dijete u autobusima!

Nije mi dovoljan samo dopis od Vas da je izvršen inspekcijski nalaz i šta sad šta je izvršen – bit će u redu?! Ali je nadzemništvo napravilo tehnički pregled, pa je to u redu?. Tko pregledaje, kako pregledaje?

Zatražio sam i sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja, očekujem uključenje i županije! Ne smijemo dozvoliti da budu ugroženi životi naše djece, starijih i nemoćnih! U ovom slučaju svih putnika!

Ali uglavnom, najslađe mi je novac koji je subvencioniran – gdje natrpa u autobus u hodnike što je neprilagođeno za djecu! Jedino prisebnošću vozača djeca nisu izgorila. Autobus izgori do kosti, do željeza! Ništa nema i dalje nitko ništa ne poduzima! Riješite ovu koruptivnu hobotnicu koja se uvukla i ugrožava živote naše djece jer nemaju sigurnosti u prometu! Na području Cetinske krajine to je ogroman problem ,a ovaj uredno dobiva novac ,a ništa nije ispoštovao – Mate Vujnović! to bolje zna Šuker – on je potpisao taj ugovor. ‘, završio je svoje izlaganje zastupnik Bulj.