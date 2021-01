Bujas pozvao Vladu da djeluje i predložio revolucionarnu ideju: ‘Tom području potrebna je revitalizacija, evo što mi predlažemo’

Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas gostovao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno u kojoj je tema bila kako pomoći poduzetnicima u Hrvatskoj.

Zbog epidemije mnogi poduzetnici ne rade, a neke su gospodarske djelatnosti na rubu bankrota te se postavlja pitanje kako sačuvati radna mjesta, pogotovo na potresom pogođenom području?

“Rezultati moraju biti ispred cijele priče. Tako se radi povjerenje, Mi 30 godina sanjamo bolju Hrvatsku i nikako da se to dogodi. Zato je i nastao UGP jer poduzetnici ne žele stajati sa strane”, rekao je Bujas na početku.

Tvrdi da obnova ima dva kraka. “Jedan je obnova objekata, a drugi je revitalizacija prostora, a to vrijedi i za dalmatinsku Zagoru i brojna druga područja. Imamo infrastrukturu, autocestu i željeznicu do Siska koje nisu završene. Ajmo to završiti”, rekao je Bujas.

“Da bismo radili ekonomsku revitalizaciju treba dati ljudima benefite, a mi predlažemo: ukinuti porez na dohodak u toj županiji, ukinuti porez na dobit i druge namete. To će biti motiv zašto bi netko tamo pokrenuo tvrtku i zaposlio ljude. To bi i vratilo mlade ljude. Dosta je obećanja, želimo djela”, jasan je bio Bujas.









Upitao je ministra rada Josipa Aladrovića zašto nisu dali lokalnim ugostiteljima da opskrbljuje hranom i kuha na potresenom području.

“Volio bih da država napravi okvir i da se makne s grbače poduzetnika. Uredite pravosuđe i pustite nas da radimo. To je revolucionarna ideja”, dodao je.

“Velika hvala svim hrvatskim poduzetnicima koji su sačuvali radna mjesta. Zahvaljujući vama mi ćemo dočekati sezonu i biti ćemo spremni” rekao je Bujas.









“Imamo 220 tisuća ljudi koji su preboljeli koronu, imamo pad novozaraženih, imamo pad ljudi u bolnicama. Pustite nas da radimo”, dodao je.

“Nameti su u Hrvatskoj svrha samima sebi. Oni su sredstva za uhljebljivanje. Ova kriza je prilika”, zaključio je Bujas.