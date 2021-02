BUJANEC ZARATIO SA STANKOVIĆEM! Spominjao Balaševića, Stepinca i uhljebe

Autor: Iva Međugorac

Poznati voditelj Velimir Bujanec na društvenim mrežama prozvao je svojeg kolegu s javne televizije Aleksandra Stankovića. Bujancu je naime zasmetalo to što je Stanković predložio nedavno preminulog Đorđa Balaševića za sveca te što je u svojoj posljednjoj emisiji izjavio kako je kardinal Stepinac ‘out’.

”Za apsolutnog gospodara prisavskog udarnog termina – nedjeljom u 14 sati, Aleksandra Acu Stankovića, kada govorimo o beatifikaciji – “in” je Balašević, a Stepinac je “out”. Moram priznati da me Acin prijedlog uopće ne čudi, pretpostavljam da s Balaševićem dijeli slične stavove o časnim sestrama i blaženom Stepincu, a oni se nimalo ne razlikuju od onoga što smo imali (ne)priliku vidjeti u ‘Dari iz Jasenovca’”, kaže Bujanec koji se referirao i na to tko bi trebao biti out.

”Ako baš moramo govoriti o tome tko je “out”, jedini bi “out” trebao biti Stanković – i to sa HRT-a! Međutim, taj film ipak nećemo gledati, tako dugo dok našom državom vlada hrvatsko-srpska trgovačka koalicija, koja dopušta ovakvim likovima da žive na grbači naroda, koji je prisiljen plaćati RTV pristojbu, gledati uhljebljenog Acu nakon svakog nedjeljnog objeda i onda još čitati ovakve gadosti na društvenim mrežama”, komentirao je Bujanec bez dlake na jeziku.

Inače, u jednoj od objava na svojem Facebook profilu urednik i voditelj HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 oprostio se od Balaševića te napisao: ‘“Beatifikacija. Balašević IN, Stepinac OUT”, što je izazvalo reakcije brojnih korisnika ove društvene mreže.

Na njegovu objavu reagirao ie i novinar Goran Andrijanić. ”Riječ je o mentalitetu koji o Crkvi razmišlja na način “mi ili oni”. Novinar javnoga medija, trebao bi snositi konzekvence za ovo, ali naravno da neće”, poručio je Andrijanić, ali je i sam Stanković ubrzo na svojem profilu ponudio objašnjenje te poručio kako Balaševiću nije mjesto među svecima.“Kao prvo boli me uho za to tko je svetac jer nisam član organizacije, a kao drugo Balašević sigurno ne spada u to društvo. Jučer sam nešto brljao po fejsu i napisao Stepinac out, Balašević in. Bila je to ironija na medijsku potrebu da se od Balaševića pravi sveca. Ruku na srce malo sam tome i ja doprinio nekim objavama. Dakle, da pojasnim. Đoleta volem, al mu sasvim sigurno nije mjesto među svecima. To je već rezervirano čini mi se, a bojim se da se ni on ne bi tamo gurao”, objavio je Stanković koji je godinama po raznim intervjuima izjavljivao kako mu je želja u emisiji ugostiti Balaševića.