BUJANEC SVJETSKI SPUSTIO STANKOVIĆU! Pročitajte kako je Acu povezao sa nastavnikom koji je popljuvao Vukovar!

Autor: S.V.

Posljednja emisija Bujice zabavila se komentiranjem nastavnika informatike iz osnovne škole Matije Gupca u Zagrebu, Markom Šolićem.

Točnije, gosti emisije Josip Jurčević i Slaven Letica analizirali su njegov Facebook status na kojem je nastavnik iznio svoje dojmove nakon što se vratio iz Vukovara koji je posjetio sa svojim učenicima.

Razgovarajući o Marku Šoliću koji je napisao da mu se “povraća od Vukovara” i koji je pokušao izjednačiti krivnju Hrvata i Srba, povjesničar Josip Jurčević je rekao slijedeće:

“Odgovoran je u punom smislu, ali bih rekao da je on žrtva sustava koji kriminalizira Domovinski rat, počevši od pravosudnog, obrazovnog pa do medijskog. Ja vjerujem da je on premlad, a da bi imao neka osobna sjećanja na Domovinski rat. Dakle, on je žrtva političkog govora i bilo bi zanimljivo napraviti s njim dubinsku analizu, ili čak napraviti intervju s tim gospodinom, pa da vidimo od kud mu ta saznanja”, rekao je Jurčević na čije se riječi kratko i vrlo duhovito nadovezao voditelj Velimir Bujanec:

“Pa, vjerojatno će ga u emisiju pozvati kolega Stanković”.