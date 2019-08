BUJANEC OTKRIO: Evo zašto u Kninu svake godine ima sve manje Hrvata!

Autor: Dnevno

Policija je izvijestila kako se ove godine u Kninu okupilo manje građana. Zašto je tome tako, zašto je svake godine u Kninu sve manje Hrvata, odgovor je na svome Facebook profilu dao novinar i tv voditelj Velimir Bujanec, oplevši pri tome prvo po predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću, a zatim i aktualnome premijeru. Kako kaže Bujanec, Plenkoviću “štangu drži” Milorad Pupovac, koji “služi onima koji su Hrvatsku jednom već pokušali okupirati”. Što to točno Bujanec zamjera premijeru, možete vidjeti u objavi koju prenosimo u cijelosti:

“ZAŠTO U KNINU SVAKE GODINE IMA SVE MANJE HRVATA?! Milanović ne želi davati preveliki značaj proslavi Oluje! A Plenković?

“Davati prevelik značaj obilježavanju u Kninu, znači davati prevelik značaj tzv. Republici Srpskoj Krajini,“ izjavio je predsjednički kandidat ljevice Zoran Milanović, komentirajući proslavu Oluje. Milanović malo koga može iznenaditi svojim nebuloznim izjavama. Što više priča, to je veća vjerojatnost da neće ući u drugi krug predsjedničkih izbora. I to je dobro za Hrvatsku.

No, problem koji se ovdje nameće je taj što je Milanovićev zrinjevački kolega Andrej Plenković nastavio provoditi politiku degradacije proslave najvećeg hrvatskog državnog praznika. Kada je Milanovićeva Vlada progonila branitelje i pokušala obezvrijediti proslavu Oluje u Kninu, tome smo pružali otpor. A što činimo sada, kada je na vlasti Plenković i kada u Knin na Dan pobjede, zbog protokolarnog muljanja i drugih manipulacija, dolazi sve manje i manje Hrvata?

Na proslavi poraza na Fruškoj gori, 04. kolovoza ove godine, pod geslom “Oluja je pogrom“ okupilo se na desetke tisuća Srba. Bilo ih je mnogo više nego Hrvata, dan kasnije u Kninu. Sramota! Ratnohuškački govor kod manastira Krušedol Srbima je održao Aleksandar Vučić, a posebno je pozdravio Milorada Pupovca i Vojislava Stanimirovića. Milorad Dodik izljubio je šefa SDSS-a i okupacijskog gradonačelnika Vukovara…

I slijepcima je jasno da Pupovac služi onima koji su Hrvatsku već jednom pokušali okupirati. Ali on nije u njihovoj Vladi, on je u Vladi Republike Hrvatske! Plaćaju ga hrvatski porezni obveznici, a on drži štangu Plenkoviću! Hrvatski narod nije izabrao Plenkovića da bude u koaliciji sa SDSS-om, ali trenutačnom šefu HDZ-a to i onako nije važno. Važniji je Pupovac! I zato u Kninu svake godine ima sve manje ljudi. Plenković pazi da ne bi previše naljutio Milorada Pupovca. Sutra će Srbiju, koja nam svake godine sve glasnije prijeti, uvesti u Europsku uniju, isto kao što je Vučićevu stranku uveo među europske pučane…

Razlika između Milanovića i Plenkovića je samo u tome što Milanović javno govori da ne treba davati preveliki značaj proslavi Oluje u Kninu, a Plenković to isto radi vrlo perfidno, briselski, kako bi se dodvorio Pupovcu i kako ne bi naljutio svoje europske šefove tijekom srbijanskog puta prema članstvu u EU.”