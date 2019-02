Budite na oprezu! Bura otežava promet na autocesti A1 i Jadranskoj magistrali

Autor: Dnevno.hr

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).

Na dijelu dionice autoceste A1 između južnog dijela tunela Sveti Rok i mosta Maslenica vozi se uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat zbog jakih bočnih udara bure.

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje žičare, Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme), od ponedjeljka 18. veljače do subote 18. svibnja, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 sati do 16 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će: Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska – Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta.

Prilikom izvođenja predmetnih radova javni gradski prijevoz putnika odvijat će se prema važećem voznom redu.

Na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (zbog nestabilnosti mosta).

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća.