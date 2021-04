BRUTALNO SPUSTIO PREMIJERU: ‘Milanović je državnik, a Plenković se ponaša kao uvrijeđena mlada!’ Čeka li nas drama na obljetnici Bljeska? ‘Tko se ne slaže s HDZ-om, prestaje biti branitelj’

Autor: E.P.

Najavili su na početku stolovanja predsjednika Zorana Milanovića na Pantovčaku da njega i premijera Andreja Plenkovića očekuje “tvrda kohabitacija”.

Iako su analitičari i građani bili zbunjeni tom sintagmom, ubrzo je svima postalo jasno o čemu se radi. Na tjednoj bazi svjedočimo sukobima i provokacijama na relaciji predsjednik – premijer, a često sve eskalira uoči neke obljetnice iz Domovinskog rata, ili pak zbog nekih kadrovskih pitanja poput onog predsjednika Vrhovnog suda.

Tvrda kohabitacija

Milanović je za mnoge postao “lider desnice”, dok Plenković odoljeva konstantnim pritiscima sa svih strana i drži svoju političku stabilnost i postiže dobre rezultate na izborima. Što nas čeka nakon nove najave predsjednika da bi moglo biti drame oko obljetnice Bljeska, upitali smo političkog analitičara i kolumnista Tomislava Stipića.

“Predsjednik Milanović ‘cirkus’ u Okučanima najavio je još prošli tjedan. Ja bih rekao da je Milanović u svom stavu principijelan. On je još za blagdan Svih svetih prošle godine problematizirao činjenicu odvojenih polaganja vijenaca. Od tada poziva da se na značajne datume vijenci polažu zajednički. To je državničko ponašanje bez obzira na povremena neslaganja. Plenković se, pak, ponaša kao uvrijeđena mlada i nastoji lopticu prebaciti na predsjednika. Ali u tom stavu nema ni ‘d’od državništva jer nisu državnici oni koji se vrijeđaju na svako propitkivanje njegovog djelovanja. Poglavito ako znamo da HDZ cijelo vrijeme slobodne Hrvatske koristi za monopol na Domovinski rat, branitelje, pa čak i vojsku. Ako to sve poštuješ, kako se sam predstavljaš, onda smisao odavanja počasti žrtvi i hrabrosti branitelja ne držiš taocem svog enormnog ega”, rekao nam je Stipić.

Analitičar smatra kako se premijer često koristi zamjenom teza i dosta je oštar prema HDZ-ovoj politici

“Nažalost, Plenković to opetovano radi i upravo je on taj koji zamjenjuje teze. Drugim riječima, Plenković i HDZ htjeli bi da je Milanović voštana figura na Pantovčaku koja na ništa ne reagira i u svemu im povlađuje i tada bi zaslužio da zajednički polažu vijence. Takva praksa možda je bila moguća s Kolindom Grabar Kitarović, ali s Milanovićem nije. Posebno je žalosno kada Plenkovićev ministar obrane govori o epidemiološkim uvjetima polaganja vijenaca, a onda ga Plenković poklopi s vrlo jasnim stavom da on neće s Milanovićem polagati vijenac jer “je to politika”. Znači da ne glumi Milanović hinjeno zajedništvo, već su Plenkovićevi ministri vrlo loši glumci u teatru apsurda kojega stvara upravo predsjednik Vlade. Puna su mu usta branitelja, a upravo on svojim djetinjastim ponašanjem podcjenjuje svu žrtvu branitelja palih za domovinu. Jer branitelji su dobri samo kada trebaju poslužiti kao mamac za glasove ili kada treba organizirati prosvjede ili kada su uz HDZ. Čim se netko u tom narativu ne slaže s HDZ-om, ‘prestaje’ biti branitelj”, jasan je Tomislav Stipić.

Milanović pokazuje kako se poštuju branitelji

“Pretpostavljam da će HDZ sada spinovski, u čemu su majstori, prosuti u javnost kako Milanović podcjenjuje događaje iz Domovinskog rata jer je rekao da će razmisliti o slanju vojske u Okučane zbog polaganja vijenaca u ratama. Naravno, on to smatra nepotrebnim jer su u tom slučaju vojnici žrtve političke nezrelosti druge strane, no HDZ će to dodatno iskoristiti kako bi Milanovića prikazao kao nekoga tko ne poštuje Domovinski rat. A upravo stajući u zaštitu vojske koja baštini pobjednički mentalitet iz Domovinskog rata, Milanović pokazuje kako se poštuju oni koji su najzaslužniji za slobodu i demokraciju. To je nešto što HDZ ne želi shvatiti izvan svog uskostranačkog poimanja države i vojske”, zaključio je politički analitičar i kolumnist Tomislav Stipić.