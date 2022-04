BRUTALAN ISTUP VATRENOG PRKAČINA: ‘Oni su jedini Srbi koji bi trebali biti izniman hrvatski interes’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin održao je ovih dana u Saboru vatreni govor o stanju u BIH a dotaknuo se i predsjednika Zorana Milanovića te imao poruku za predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kao i premijera Andreja Plenkovića.

Naglasio je kako se u BiH događaju iznimno značajne stvari, koje su povijesnd i na koje Hrvatska može utjecati. Smatra da je hrvatska politika po tom pitanju progledala u zadnje vrijeme, ali da još uvijek kasnimo dva koraka, te da smo za dvije oktave niski.

“Tu je serija promašenih pokušaja da se predstavnici hrvatskih i bošnjačkih naroda u BiH dogovore oko izmjena Izbornog zakona. Nema šanse, ne prolazi. Najavljen je novi, skoriji sastanak u Bruxellesu. Može proći jedino onda ako hrvatska politika bitno promijeni način rada i taktiku te političke borbe”, rekao je te poručio je da je predsjednik države ipak za korak dalje otišao.

“Ono što je rekao o Dodiku, sarajevskoj čaršiji i poziciji Hrvata u BiH, iako Zoran Milanović nije nešto pobožan, ali kao da je iz evanđelja govorio o sarajevskoj čaršiji i Dodiku. Lijepo je rekao da se s Dodikom lako dogovoriti, ne oko podjele BiH, već oko organizacije života u BiH”, objašnjava Prkačin. Obratio se i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću te mu poručio: “I Vi i predsjednik Republike i predsjednik Vlade morate uzeti stvar u svoje ruke“.

“Nema šanse da bi Bošnjaci prihvatili izmjene Izbornog zakona i tako Hrvatima dali jednakopravnost. Ispravnije rečeno, vratili jednakopravnost koju su Hrvati, koju smo mi izvornim Daytonom imali, dok nam hulje iz međunarodne zajednice, izlobirane od bošnjačkog elementa, nisu uzeli temeljna prava po Daytonu. Dakle, konstitutivnost i mogućnost da biramo svoje legitimne predstavnike”, rekao je Prkačin.

No, on ima rješenje, smatra da treba promijeniti taktiku da se s Bošnjacima ostane pregovarati, da ne dođemo u nemilost međunarodne zajednice. No smatra da moramo biti svjesni da na te pregovore idemo svjesni da nećemo ništa napraviti.

“Kao što Bošnjaci ne žele da se ništa napravi, a mi ćemo biti svjesni da se napraviti ništa neće, a svu energiju preusmjerit ćemo prema međunarodnoj zajednici jer njezin interes je u ovome trenutku, za BiH, pojačan. Njezina moć je velika. S druge strane, trebamo se okrenuti prema međunarodnoj zajednici zbog činjenice da je ona isključiv krivac za ono što se događa u BiH, a to je potpuni politički kolaps, kolaps administracije i upravljanja državom “, rekao je pa zaključuje:

“Tražim da hrvatska politika vrlo ozbiljno razgovara s bosanskim Srbima. Rekao sam da postoje tri srpske varijante. Jedini Srbi koji bi trebali biti izniman interes hrvatske politike su bosanski Srbi jer su oni od istog neprijatelja. Otvoreno kažem, od istog neprijatelja – velikobošnjačkog unitarizma, tlačeni kao i mi”.