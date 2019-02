Bruno Langer o pravoj istini u Uljaniku: ‘Organizirali su cijele kolone radnika da odu, imali su samo jedan cilj..’

O stanju u Uljaniku za portal Dirketno progovorio je frontman kultnog rock-banda Atomsko sklonište Bruno Langer koji je već dugi niz godina aktivan u politici.

”Uljanik je i dalje neizlječivi pacijent u terminalnoj fazi, a za neupućene to znači- odlazak na groblje. Nažalost, svjedoci smo neviđenog igrokaza na javnoj sceni u Hrvatskoj, koji je imao samo jedan cilj, a to je da radnici pobjegnu iz brodogradilišta”, komentirao je situaciju na brodogradilištu.

Langer se ne boji izreći svoje stavove, a posebice kada je riječ o stvarima u Istri.

Mučna situaciju u Uljaniku ga, kako kaže, strašno potresa i kao Puljanna i kao domoljuba. Situacija je Pulu pretvorila u mrtav grad, a Uljanik je odlukom Vlade sada dobio novog strateškog partnera, Brodograđevnu industriju Split.

”Odrastao sam s Uljanikom, kao i grad. Strahovito cijenim radnike, riječ je o vrsnim majstorima, a taj je posao težak i svatko tko nešto razumije, treba znati koliko su radnici vrijedni i požrtvovni”, rekao je Langer.

”Toliko se stvari u ovoj zemlji ne zna; evo, primjerice, koliko je zapravo branitelja počinilo suicid? Kada ćemo znati taj strašni podatak”, rekao je i nastavio.

”Koliko je radnika uopće otišlo iz Uljanika? Zašto nitko nije nazvao u kadrovsku, u administraciju, upitao to i objavio brojke? Zašto je to tajna? Znaju taj broj dobro oni koji su im trebali isplatiti otpremnine, ali šute i ne žele reći. Prva je faza bila odugovlačenje s rješavanjem problema, kako bi što više radnika, pazite, tu ne govorim o administraciji, sami otišli i taj je cilj ostvaren. A krajnji cilj jest i to sam puno puta rekao- domognuti se tog dijela pulskog zaljeva i realizirati planove iz nekretninskog biznisa, izbetonirati i unakaziti taj dio Pule golemim mastodontima, neboderima. Pula kao Monte Carlo? Ma dajte, molim Vas, znate i sami, Puljanka ste, što se ovdje događalo. Dakle, radnici raos, betoniranje i željezne konstrukcije do neba unutra, eto vam prava parola. Puljani, pripremite motike i lopate, bit ćete uspješni vrtlari!”, ispričao je Bruno Langer.

Ne razumije zašto se prikriva istina da su radnici dva puta opljačkani?

Rekao je kako ne želi javno govoriti o tome da su razni posrednici čak organizirali da cijele kolone radnika odu u jedno brodogradilište blizu Hamburga u Njemačkoj, sjajnih majstora, kojima je obećano kako će za svoj rad normalno dobivati plaću.

”I znate li što se dogodilo? Dobili su jednu plaću, drugu i treću nisu, a onda su njihove obitelji skupljale novac da se oni mogu vratiti doma, u Pulu!”.

Langer je upitan o tome kako je moguće njemački poslodavci nisu isplatili plaće.

”Ne, naravno, opljačkali su ih naši, isplatili im tu jednu plaću, ljudi su čekali još dva mjeseca i na kraju ništa. Naši su im posrednici trebali dati taj novac koji su obećali!”, rekao je Langer.

S velikom gorčinom je nastavio priču.

”Kada netko govori o spasu Uljanika, pripisuje sebi moći Isusa Krista, a ja ovdje vidim samo Nečastivog. Ne može se mrtvac vratiti u život, nije Uljanik Lazarus! Uljanik je mrtav i to treba jasno i glasno reći, a ostvarilo se ono što je veliki ‘vizionar’ davno rekao- na tom će mjestu umjesto brodova i luke niknuti beton”.

”Pa gdje je taj novac koji je država utukla u Uljanik? Nije sve otišlo na plaće zaposlenicima, gdje su nestale sve te silne milijarde kuna? Tko ih je ‘spržio’?! Praktički su to tri Pelješka mosta! Zašto DORH ne reagira? Što čekaju? Evo, ja ću Vam reći, draga moja, nije me strah: taj su novac ‘spržili’ drugovi koji su pokopali Uljanik, uništili ga i ubili”, zaključio je za portal Direktno.