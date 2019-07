Bruna Esih za Dnevno otkrila pozadinu raskola na desnici! Tko je odgovoran?

Autor: Marin Vlahović

“Zagreb nikad nije bio jedina opcija za Izborni sabor, mi smo protiv centralizacije i veliki broj naših delegata je iz Dalmacije, i južnih dijelova

Hrvatske, zato je Zadar logičan izbor kao mjesto održavanja izbornog sabora jer se nalazi na pola puta između sjevera i juga Hrvatske” tim riječima novonastalu situaciju u Neovisnima za Hrvatsku, za naš portal komentira šefica stranke Bruna Esih, čije se ime u javnom prostoru ovih dana spominje u kontekstu sukoba s kolegom Zlatkom Hasanbegovićem, što tvrdi se rezultira raskolom na desnici. Prema njenim riječima nema govora o dva sabora, održati će se samo jedan Izborni sabor. “I to onaj 22.srpnja, u Zadru, razne konfabulacije i konstrukcije me ne zanimaju, kao predsjednica imam ovlasti sazivanja Izbornog sabora i to sam učinila” komentira Esih najavljujući kandidaturu za novo vodstvo stranke, što uključuje i mjesto predsjednika. “Prema našem Statutu, koji ima snagu našeg Ustava, svi članovi se mogu kandidirati za središnja tijela stranke, kao i za samo mjesto predsjednika. Mi imamo šest županijskih organizacija, rastemoorganizacijski i normalno je da i nove ljude treba uključiti u rad raznih tijela stranke. „ – rekla je Bruna Esih za naš portal. No, s druge strane, stav njenog dojučerašnjeg prijatelja Hasanbegovića potpuno je oprečan, on naime najavljuje da će se Izborni sabor održati 22. srpnja, ali ne u Zadru već u Zagrebu.

U svojim posljednjim istupima Hasanbegović se poziva na nepoznatu odluku predsjednika, no službena pismena odluka do sada službeno nije javno objavljena. Da su ove perjanice hrvatske desnice u sukobu, potvrđuju ove potpuno oprečne izjave, koje daju naslutiti da Neovisnima prijeti potpuni raskol. Takvo što ne treba čuditi, jer izbor osim različitih mišljenja, koja nalikuju na medijsko prepucavanje Esih i Hasanbegović nagrizaju i drugi problemi. Naime, javna je tajna da dvojac Hasanbegović Esih, sve teže usklađuje mišljenja, poglavito ona glede praktične implementacije političkog programa. Prividni konsenzus oko ključnih programskih točaka doveden je u pitanje, a ovom stanju mora da su kumovali i loši rezultati na europskim izborima, kada je desnica bila podjeljena između NHR-a i Suverenista.

Budući da je Esih predsjendica stranke, dio članstva zagovara tezu da je došlo vrijeme za promjene na čelu stranke, pa stoga dio njih zagovara Hasanbegovića kao novog šefa stranke, što potvrđuje i konfuzna priča o dva izborna sabora. Dio javnosti, koja prati desnu političku scenu tvrdi da se ponavlja povijest, jer na sličan se način svojedobno osuo i HSP, u rujnu 1993. godine kada je Anto Đapić na izvanredsnom saboru stranke izvlastio dotadašnjeg predsjednika Dobroslava Paragu, do danas je ostao upitan legitimitet tog izvanrednog sabora HSP-a u Kutini, nakon kojeg se pravaška scena osipala. Skorašnji Izborni sabor Neovisnih, izazvao je sličnu pomutnju među Neovisnima, i dok jedni za ovo stanje krive samovolju Brune Esih, drugi pak situaciju pripisuju želji Zlatka Hasanbegovića da preuzme kormilo stranke.