Bruna Esih opet iznenadila: ‘Ja nemam veze s prosvjedom u Vukovaru! Još ne znam hoću li doći’

Autor: Dnevno.hr

O najavljenom prosvjedu u Vukovaru i drugim aktualnim političkim temama u Dnevniku Nove TV govorila je predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku Bruna Esih.

Hoće li ići na prosvjed u Vukovar?

“Dozvolite da si, kao i stranka, damo još malo vremena u povodu tog pitanja, jer naravno da mi svaki građanski prosvjed koji je usmjeren prema nezadovoljstvu rada institucija smatramo legitimnim”, rekla je Esih za Novu TV.

Još uvijek kalkulirate?

“Ne, nije riječ o kalkulaciji. Mi još uvijek razmišljamo zato što postoje određene nejasnoće po ovom pitanju. Vjerojatno ćete se složiti sa mnom da organizator, koji je najavio prosvjed zbog nezadovoljstva institucijama, zbog njihove sporosti, čak i zataškavanja – ne znam je li to bilo pod pritiskom ili ne, ali nakon nekoliko dana izjavljuje da će zapravo na tom prosvjedu prosvjedovati i protiv samoga sebe, i s druge strane da i dalje podržava Vladu gospodina Plenkovića, isto kao i rad njegovih ministara, a to znači ujedno i rad ministra Božnjakovića i ministra Božinovića.

Dakle, ministara pravosuđa i policije, koje moramo smatrati osnovnim krivcima ako se zaista ovi zločini i ne sitražuju i ne procesuiraju na vrijeme.

Naravno, nismo skloni ishitrenim odlukama i ishitrenim pozivima ljudi, poput Mosta i primjerice Nikole Grmoje, koji je rekao da poziva ljude na prosvjed, ali u istoj je rečenici rekao da oni sami tamo neće biti.”

Upravo se vas nekako i optuživalo da vi taj prosvjed želite iskoristiti za rušenje aktualne vlasti. Je li to točno?

“To je apsolutno netočno. Znam da predsjednik Vlade zadnjih dana prilično često spominje u tom kontekstu naša imena, međutim ja mislim da on jednako dobro zna, baš kao i mi, da mi s time nemamo nikakve veze, jer na kraju krajeva, on u svojim rukama ima sve moguće i mehanizme i alate da svoju znatiželju, da ne kažem paranoju, umiri na način da aktivira te mehanizme i alate pa sazna što iza toga stoji. Vjerujem da je on to i učinio.”

Je li u pozadini vaše stranke Tomislav Karamarko? Je li on vaš politički mentor?

“Nisam nikad tražila političke mentore, nisam nikad imala političke mentore, a koliko znam, niti moji kolege u stranci. Dakle, sve što radimo, radimo isključivo sami. Ja sam s čovjekom, iskreno, popila jednu kavu u životu. Gospodin Hasanbegović i on imaju odnos daleko ranije no što je gospodin Hasanbegović uopće ušao u politiku. Za gospodina Karamarka uopće ne znam da je sklon ponovnom povratku u politiku pa tako ne mogu govoriti ni o bilo kakvoj budućoj suradnji s njim”, odgovorila je između ostaloga Esih.