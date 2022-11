BROJKA KOJU NITKO NA POLITIČKOJ SCENI NE SPOMINJE! Ovo je ključ svih Plenkovićevih problema

Autor: Iva Međugorac

Negativan trend je zaustavljen, samouvjereno ponavljaju u HDZ-u otkako se saznalo da je zaustavljen pad rejtinga vladajuće stranke koji je ozbiljno zabrinuo i premijera Andreja Plenkovića i njegove bliske suradnike jer je uslijedio nedugo nakon afere Ina, koja se nije stišavala unatoč tome što se Plenković sa cijelom svitom HDZ-ovaca trudio da ona što brže padne u zaborav. Trudio se s druge strane i Mostov šef Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja da se ova afera, koja je u međuvremenu dobila novu dimenziju ne ugasi, ali to što se na Vijeću i premijera Plenkovića nastojalo povezati sa gašenjem sisačke rafinerije po svemu sudeći nije utjecalo na srozavanje rejtinga, već se u konačnici došlo do toga da je negativan trend po HDZ stopiran, a to je ujedno i iznenađenje kojem se ni Plenković, ni njegovi suradnici nisu nadali.

Uvjereni su u HDZ-u Plenkovićevi pristaše kako je premijer građane uspio primiriti socijalnim paketima, ali i obećanjima koja je dao na predstavljanju rada svoje Vlade.

”Dobro je što je Plenkoviću potporu dala Nency Pelosy i Sjedinjene Države, očito je to pozitivno odjeknulo među građanima, koji vjeruju da je premijer taj koji državu može voditi u ovim kriznim vremenima”, komentiraju u HDZ-u zaboravljajući da Plenković bez obzira na blagi oporavak stranačkog rejtinga ipak nije najpopularniji političar u državi, već je upravo suprotno podosta daleko od toga statusa. Statistika na koju je također kod anketa potrebno obratiti pažnju jest podatak koji kaže da je 75 posto građana naše zemlje nezadovoljno stanjem u državi, što je ujedno za opstojnost Plenkovićeve Vlade, ali i njegova HDZ-a daleko opasnije od priče o padu rejtinga.





Neizvjestan period

Ogromna količina nezadovoljnih građana evidentno je razočarana u politiku i političare, takvi na trenutnoj političkoj sceni ne vide rješenje, ali su isto tako baš ti građani glomazan i opasan birački bazen u kojem bi svoje glasače mogli tražiti snažni pojedinci koji kod Plenkovića izazivaju nervozu radi toga što možda ne mogu u potpunosti ugroziti HDZ-ovu poziciju, ali nedvojbeno dugoročno mogu dovesti u pitanje formiranje vladajuće većine što za Plenkovića ne bi trebalo biti ugodno.

Nije ugodno ni to što se HDZ trenutno hvali s rastom rejtinga od 0,3 posto što je na razini statističke pogreške i što je jasan pokazatelj toga u koliko se kompleksnoj poziciji trenutno nalazi vladajuća stranka, ali i sam Plenković pred kojim je neizvjestan period koji će se manifestirati kroz krizu u energetskom sektoru, ali i kroz recesiju koja u Hrvatsku ulazi sredinom iduće godina na velika vrata. Baš bi ta iduća godina za Plenkovića mogla biti ključna, to je godina uoči izbora u kojoj će se početi vagati sva njegova predizborna obećanja i njihova realizacija od koje objektivno govoreći nema ništa.

Ne postoji u dva mandata Plenkovićeve vlade ni jedna ozbiljnija reforma koja je zaživjela, obnova stoji u mjestu, zdravstvo je odavno u kolapsu, a usporedno s njime i pravosuđe, umirovljenici grcaju u neimaštini, a demografska politika postoji samo na papiru, doda li se tome razdor unutar samog HDZ-a, ali i činjenica da se s obnovom potresom porušenih područja nismo pomakli s mrtve točke jasno je da se Plenković u nadolazećoj kampanji nema za što uhvatiti.

Stvarna slika hrvatske politike

Pitanje je hoće li građani uspjehom smatrati ulazak u eurozonu posebice ako on sa sobom donese novi rast cijena, a ni ulazak u Schengen nije ključno egzistencijalno pitanje u ozračju u kojem se građani bore upravo za golu egzistenciju.

Neobično je što je HDZ-ov rejting u takvom okruženju, pored mora uhićenih ministara i ostalih članova stranke stabilan, no njegovu stabilnost čine oni kojima je HDZ osigurao sigurnu i komotnu poziciju, uglavnom je to rejting kojega diže brojno članstvo stranke, a stvarna slika hrvatske politike zapravo počiva u broju nezadovoljnih građana koji nisu pljuska samo premijeru Plenkoviću već i oporbenim političkim opcijama koje kod toliko nezadovoljnih građana nisu u stanju iznjedriti rješenje i pronaći kariku koja bi barem djelomice poljuljala HDZ-ovu dominantnu poziciju.