BRODOSPLIT PRIVREMENO ZAUSTAVLJA PROIZVODNJU! Zbog rata u Ukrajini 60 milijuna eura vlastitih sredstava kompanije je blokirano

Autor: Dnevno.hr

Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave DIV Grupe i Brodosplita progovorio je o dramatičnoj situaciji s Brodosplitom koja je izazvana višom silom zbog rata u Ukrajini te je zbog trenutno 60 milijuna eura vlastitih sredstava kompanije blokirano pa privremeno, dok se to ne riješi, zaustavljaju proizvodnju.

“Brodosplit, zbog svoje veličine koja nadmašuje potencijal hrvatskog bankarskog sektora, financira gradnju dva broda, Golden Horizona i Janssoniusa, sredstvima VTB Europe, banke u ruskom vlasništvu sa sjedištem u Frankfurtu. Ta banka, zbog činjenice da joj je vlasnik VTB Rusija, podliježe značajnim ograničenjima i restrikcijama, koje su zbog rata u Ukrajini nedavno uvedene, odnosno zaustavljene. Situacija u kojoj smo se našli je izuzetno dramatična jer je VTB zaustavio sve daljnje isplate po svim kreditima zbog situacije u Ukrajini, što nas je zablokiralo. U tim nam je projektima trenutno zarobljeno 60 milijuna eura vlastitih sredstava kojim smo premostili krizni period do pronalaženja rješenja s državom, odnosno HBOR-om, i kako ne bi došlo do kašnjenja samih projekata. Prema VTB banci izloženi su Brodosplit, DIV Grupa i država. Zbog veličine problema i žurnosti pokrenuli smo inicijativu prema Vladi RH i prema HBOR-u da taj iznos kredita preuzme HBOR, kao domaća razvojna banka jer, zbog involviranosti ruske strane, niti jedna komercijalna banka u ovom trenutku to ne može odraditi, a HBOR ima i znanja i snage i potencijal za refinanciranje. Brodosplit bi završio brodove, državi bi bilo vraćeno državno jamstvo i svi bi ostvarili prihod. Još nismo dobili odgovor ni od Vlade ni od HBOR-a, ali nadam se da hoćemo”, rekao je za Jutarnji.

Naglasio je HBOR je već financirao gradnju dva njihova broda koje su izgradili, isporučili i vratili kredite, ukupno preko 120 milijuna EUR-a, na čemu je i ostvario vrlo značajan prihod od kamata i naknada te da su zadovoljni suradnjom s HBOR-om, no radi se o natprosječno velikim iznosima za hrvatsko tržište i, nažalost osim HBOR-a, u Hrvatskoj ne postoji banka koja može odgovoriti našim potrebama.

“Kako bi zaštitili i Brodosplit i Div grupu, a i sve ostale dionike našeg poslovanja zaustavljamo brodograđevnu djelatnost dok se ne riješi financiranje. Nemamo velike dugove, ali ne možemo si dozvoliti gradnju brodova tako da ne možemo izvršiti svoje obveze prema radnicima i kooperantima”, rekao je.

Navodi kako su aktivna četiri projekta: Janssonius, Golden Horizon, Viterlef Management i serija obalnih ophodnih brodova za MORH. Debeljak je uvjeren da će se u vrlo kratkom vremenu iznaći rješenje za novonastalu situaciju i da će brodovi biti završeni u Brodosplitu.

U Brodosplitu će sada raditi službe neophodne za funkcioniranje u hladnom pogonu, najavio je. Napomenuo je i da kompanija ima problem s dobavom dijela materijala, a još više sa značajnim porastom cijena energije, repromaterijala, transporta…