BRKIĆU SE IPAK NE PIŠE DOBRO: Plenković još nije gotov s njim! Ovo je tajni plan šefa HDZ-a

Veliki je kamen pao sa srca drugom čovjeku HDZ-a Milijanu Brkiću, oko kojeg se spleo krak neugodne afere, a radi čega se sastančilo i u odajama vladajuće stranke, i to dakako u strogoj diskreciji. Premda se iz HDZ-ovih redova može čuti kako se na druženju glavešina raspravljalo i o Brkićevoj sudbini, što je uostalom uoči sastanka i najavljeno, on je nakon medijske apstinencije nakon sastanka stao pred predstavnike novinara i vrlo samouvjereno dao do znanja da mu u ovom času očito nitko ništa ne može.

”Sve je super, kao što vidite živ i zdrav”, poručio je Brkić te dodao da se opcija da ode iz HDZ-a nikada, a po svemu sudeći ni sada nije spominjala. Ipak, izvori bliski premijeru Andreju Plenkoviću, lideru HDZ-a i najljućem Brkićevu protivniku u stranačkoj hijerarhiji, prepričavaju da razloga za likovanje naprosto nema, kako kažu drugi čovjek stranke utrku je dobio, ali ne i rat.

Naime, premijer Plenković pažljivo je i pomno odvagnuo situaciju u kojoj se nalazi te ocijenio kako mu uoči europskih izbora definitivno ne ide na ruku izbaciti Brkića, čiji je utjecaj u stranci ionako srezan, što potvrđuje i lista za te izbore. Nakon što prođu svibanjski izbori Plenković je objašnjavaju upućeni spreman na sve ili ništa, a u tom periodu i institucije bi trebale odraditi svoj dio posla pa nije nemoguće i podizanje optužnice protiv Brkića, nakon čega će sastanak održati i Sud časti HDz-a koji bi u tom slučaju mogao raspraviti Brkićevu sudbinu.

Naravno da ni Brkić na sve to neće gledati spokojno te da je i on igrač kojega ne treba odbaciti. U stranci, ali i u sabornici ima 20-ak njemu lojalnih kadrova koji su u svakom trenu spremni reagirati i zbog vlastitih interesa stati uz njega.

Pravi rat i nezapamćeni okršaj struja u HDZ-u trebao bi startati nakon svibanjskih izbora kada će se koplja početi lomiti i oko kandidata za unutarstranačke izbore, a nije nemoguće da na tom polju Brkić isturi svojega kandidata, a imajući u vidu one koje je predlagao za europske izbore nije nemoguće da kao predstavnik konzervativne struje stane uz Miru Kovača, koji s Plenkovićem jednako kao i Davor Stier nije pronašao zajednički jezik.

Plenković je ovim kalkulacijama oko Brkića jasno pokazao da još uvijek ne vlada u potpunosti strankom, pa će svaki naredni potez morati mudro vagati.