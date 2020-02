Brkić spustio Plenkoviću: ‘Nije istina da sam htio ići s Mostom. Moj izbor je bio HSS i to možete provjeriti’

Autor: Dnevno

Danas je u središnjici HDZ-a prilično burno. Uoči predaje obrazaca za kandidaturu u unutastranačkim izborima, Plenković i Brkić započeli su s javnim obračunom.

Tako je dana na pitanje novinara za komentar jučerašnjih izjava Milijana Brkića, Plenković kazao:

‘Čuo sam jučer nekoliko poruka koje je dao u intervjuu. Prvo, dobro je da u vremenu izbora svi akteri koji djeluju razotkriju svoja prava stajališta. Izbori za to i služe da vidimo različite opcije i smjer HDZ-a. To su ljudi koji 3,5 godine nikad ništa nemaju protiv, niti ikakvu sugestiju na prijedloge, a danas se najednom bude iz sna i kažu da imaju nešto protiv. To nije vjerodostojno i to ne stoji. Mi ćemo pokazati koja to politika HDZ-a ima potporu, a ja sam uvjeren da će to biti naša’, kaže Plenković.

Osvrnuo se i na izjave o njegovom navodnom ‘kultu ličnosti’.

‘Teško da bih mogao govoriti o tome da se sad nalijepi etiketa kulta ličnosti. Bit će takvih izjava dosta, ali dobro, to su izbori’, rekao je Plenković i dodao da za sve članove HDZ-a ima mjesta, samo je pitanje tko će nakon ovih izbora biti na kojoj dužnosti.

Dodao je i da puno teza njegovih oponenata jednostavno ne stoji.

‘Zbog očito nerealiziranih osobnih ambicija, netko je bio ministar pa nije pa mu to malo fali…’, kaže Plenković o svojim kritičarima.

Kada je riječ o, primjerice, Zdravki Bušić, Plenković kaže da s njom ima dobre odnose dugi niz godina.

‘Često se govori i o Istanbulskoj konvenciji kao razdjelnici. Tada su Kovač i ostali pritiskali tadašnju vlast da ratificira konvenciju. Ja sam tada bio zastupnik u EU parlamentu, čak je i Kolinda Grabar Kitarović 2014. slala poruke da konvenciju treba ratificirati. Od svih strahova koji su se generirali, ništa se nije obistinilo. Želimo se suprotstaviti groznom fenomenu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji…’

Govorio je i o mogućnosti velike koalicije s SDP-om nakon parlamentarnih izbora.

‘Oni imaju snove, priviđenja, noćne more pa u njima ja šapćem ‘Dobar dan, ja bih išao u veliku koaliciju s SDP-om’. Nema nikakvog dokaza. a oni su prilično uvjereni u to. Zanima me koji je to element, nađite mi jednu referentnu točku koja je lijeva. HNS me ne brine toliko. Brkić je prvi govorio ‘Nemojmo s Mostom, idimo s HNS-om’. Neka me demantira, baš me zanima što će reći’, kaže Plenković.

Upravo ovo što je kazao za Most posebno je zasmetalo Brkiću, koji je vrlo brzo izašao pred novinare i opovrgnuo sve navodie premijera Plenkovića.

Između ostalog Brkić je kazao kako je Plenković vjerojatno zaboravio za što se on zalagao, a to je da je on htio ići s HSS-om, te je čak išao u njihovu središnjicu prikupiti potpise, jer smatra kako je ta stranka najbliža HDZ-u.

Odgovorio je i na prozivke glavnog tajnika HDZ-a, Gordana Jandrokovića.

“Dok sam ja bio glavni tajnik nisam trebao tri pomoćnika, dok sam ja bio glavni tajnik radio sam samo posao glavnog tajnika, dok sam ja bio glavni tajnik pitajte članstvo na terenu kako je stranka funkcionirala, dok sam ja bio glavni tajnik pogledajte koliko smo pobjeda polučili i kakvi su bili rezultati, a ovo što govori Jandroković, pitajte njega”, rekao je Brkić novinarima, dodavši da su posljedice sadašnjih aktivnosti porazi na dvama izborima te da se članstvo na terenu imalo kome obratiti dok je on obnašao dužnost glavnog tajnika stranke.

Dodatno je komentirao Plenkovićevu izjavu da se nakon izbora 2016. godine zalagao za koaliciju s HNS-om.

“Ja osobno sam prvo protiv koalicije s SDP-om i 2016. godine nakon parlamentarnih izbora bio sam protiv koalicije s Mostom i sa HNS-om”, rekao je Brkić, dodavši da je on tada bio bliži HSS-u.

“Od Beljaka i još 4 zastupnika HSS-a sam dobio potpise, osobno sam išao u njihovu središnjicu, za formiranje Vlade i predložio sam užem predsjedništvu da s HSS-om idemo u koaliciju. HSS je prihvatljiv partner, demokršćanska stranka, blisko svjetonazoski i ideološki i ova priča i mantra da sam htio koaliciju s HNS-om, ne znam tko to priča i zašto to govori”, rekao je Brkić.

Novinari su ga upitali znači li to da Andrej Plenković – laže.

“To ste vi rekli da on laže, možda je zaboravio, možda je preopterećen svojim poslom, danas je Stepinčevo i ima priliku ispovjediti te riječi”, rekao je Brkić, dodavši da je za Plenkovića rekao da je vrhunski stručnjak u vanjskoj politici te da dobro pliva u Bruxellesu.

“A što se tiče stranke, stanje nije onakvo kakvo bi trebalo biti, izgubili smo dvoje izbore. Članstvo se mora osloboditi, moramo se ujediniti”, rekao je Brkić.