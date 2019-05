Brkić prelomio: Otkrit će prljave poslove i afere svojih protivnika

Zdravko Mamić, Ivo Sanader, Ivica Todorić, Nadan Vidošević… Mogao bi se unedogled nizati popis hrvatskih dužnosnika i poduzetnika koji su u trenutku kada su istražitelji zakucali na njihova vrata i počeli češljati njihove netransparentne radnje tvrdili da im netko podmeće. Nikada dosad u javnom prostoru imenom i prezimenom nije imenovan taj fantomski netko tko podmeće afere političarima i poduzetnicima, no podmeće se sa svih strana. Netko nesmotren nedavno je tako ministrici Žalac podmetnuo Mercedes pred obiteljsku kuću u Vinkovcima, s druge strane ministru Tolušiću podmeće se sa svih strana – uz krivotvorene fotografije na kojima navodno ministar pozira s prostitutkom u krilu šmrčući kokain, ovih mu je dana podmetnuta cijela kuća u dvorište.

Ograđujući se od afere SMS, i drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić ustvrdio je da mu podmeće stara Udba. A ta zloglasna Udba solidno mu je podmetnula. Naime, prema posljednjim medijskim napisima, prije više od godinu dana Blaž Curić, Brkićev suborac, prijatelj i kum, zatražio je od informatičkog stručnjaka Franje Varge, ključnog aktera afere SMS, da nadzire elektroničku poštu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Posljednji krak afere SMS, prema tvrdnjama izvora bliskih Brkiću, ozbiljno ga je uznemirio te rasplitanje ove priče sve teže podnosi.

Najteže mu je, tvrde upućeni, palo uplitanje njegove bivše supruge Karmen u aferu te razvlačenje njihova odnosa po medijima. ”Brkić je jako osjetljiv na svoju obitelj, ona mu je svetinja, a osim Karmen, spominje se i njegov brat Jozo. Problemi se gomilaju, ali nemojte odbaciti Brkića, on na ovo neće gledati spokojno”, tvrdi HDZ-ovac koji još čvrsto stoji uz kolegu Brkića, uvjeren da mu stranačko rukovodstvo na vrlo prljav način radi o glavi.

Drugi čovjek HDZ-a udarac je već počeo uzvraćati te se nakon dugo vremena, među ostalim, počeo i javno oglašavati, no to je, tvrdi naš sugovornik, tek uvertira. Brkić, naime, sprema ozbiljan protuudarac, uvjeren da se protiv njega vodi sustavna kampanja. ”Brkić je strateg i vrlo mudar čovjek, on ne skače na prvu, desetak godina čvrsto drži stranačke konce u rukama, a sada je prilika da to iskoristi i okrene u svoju korist. On raspolaže podacima o vrhu stranke, zna za njihove prljave poslove, afere, te je samo pitanje vremena kada će krenuti postupno jednoga po jednoga člana uvlačiti u afere – onda se više neće stići baviti njime jer će se baviti sami sobom”, navodi naš sugovornik iz vladajuće stranke, dodajući da je Brkić do sada upravo zahvaljujući tim podacima preživio sve pokušaje puča, a ovaj posljednji ne samo da je najozbiljniji nego je zapravo i odlučujući, s obzirom na to da se ovdje lome koplja oko smjera u kojem će političku budućnost graditi HDZ. Jasno je kako se posljednjih dana vodi bitka između dva HDZ-a, onog Plenkovićava, i onog Brkićeva, a očigledno je i da njih dvojica kao tim nikada nisu mogli djelovati, niti će ikada moći, te je stranka, po svemu sudeći, za obojicu postala tijesna.

No, po svemu sudeći, i Plenković puca iz svih raspoloživih oružja te se u konflikt uključio i šef metropole Milan Bandić, koji je donedavno s braćom Brkić bio u više, no prijateljskim odnosima. Osim što ih vežu hercegovački korijeni, poveznica između Brkića i Bandića je Brkićev brat Jozo i njegove poslovne ambicije. Podsjetimo, on je od Grada u posljednje vrijeme dobio 15 prostora smještenih u samom središtu, na atraktivnim lokacijama, a prema riječima Joze Brkića u zakupu ima 26 što gradskih, što državnih poslovnih prostora. Špranca je jednostavna: osniva tvrtke na svoje ime, potom konkurira na natječajima koje raspisuje Grad, a ponekad i osobno intervenira, pišući gradonačelniku kada zamijeti lokal koji mu se doima atraktivnim. Do prije nekoliko tjedana ta je priča sasvim solidno klapala, a onda je nedavno naprasno Brkićeva tvrtka izbačena iz poslovnog prostora u Paromlinskoj ulici.

Pitanje je zašto baš sada Bandić izbacuje Brkića, no naš sugovornik iz HDZ-a smatra da je i to dio udara na Brkića mlađeg. ”Moguće je da Bandić, i sam opterećen aferama, ovime odrađuje posao za Plenkovića, jer Milijan i Jozo teško će se moći braniti ako oslabi njihov financijski i poslovni utjecaj. Ovo je samo jedan prostor, a ako nastavi raskidati suradnju s Jozom Brkićem, on bi se mogao naći u ozbiljnim problemima”, objašnjava izvor koji argument za to vidi i u posljednjem potezu Ministarstva imovine kojim ravna Goran Marić. Naime, iako su Siveor transporti, jedna od Brkićevih tvrtki, u veljači u javnom prostoru osvanuli kao najbolji ponuđač za prostor na križanju Tesline i Gajeve ulice u Zagrebu s ponudom od oko 90 tosuća kuna mjesečnog zakupa, prošlog je tjedna država od toga natječaja odustala. ”Marić i Brkić također su iz istog kraja, oni su bili jako bliski, ali znate kako to ide, kada padaš, svi ti okreću leđa, izgleda da se sada i preko njega Brkiću jasno daje do znanja kojim će ga se sve metodama eliminirati. Milijan bi se s time lakše nosio da se nije počelo grebati po njegovu bratu, i baš zato je odlučio igrati na sve ili ništa. Uskoro će afere Plenkovićevu odanih HDZ-ovaca početi izlaziti na vidjelo, pa vidite i sami što se događa ovih dana – Tolušić, Marić, prije toga Žalac”, napominje visokorangirani HDZ-ovac, kojemu je sumnjivo što su se afere Plenkovićevih ministara poklopile sa sve intenzivnijim napisima o Brkiću kojemu dodatne glavobolje zadaju i podaci koji cure iz USKOK-a. A prema pisanju Jutarnjeg lista, istražitelji USKOK-a odlučili su istražiti poslovanje Joze Brkića te provjeriti uvjete i metode pod kojima su njegove tvrtke uspjele nanizati paletu poslovnih prostora u centru Zagreba, a tim povodom navodno su zakucali na vrata Marićeva ministarstva te Grada Zagreba zahtijevajući dostavljanje poslovne dokumentacije o natječajima na kojima su sudjelovale tvrtke Joze Brkića. Sve u svemu, posljednja zbivanja upućuju na to da je sukob Brkića i Plenkovića na vrhuncu.