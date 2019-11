BRKIĆ ODUŠEVIO HDZ-OVCE! Što im je otkrio u tajnosti?! ‘Piknuo’ je jednog Plenkovićeva čovjeka

Sastanak HDZ-ovih glavešina na kojem su nazočili Andrija Mikulić, Milijan Brkić te ministri Goran Grlić Radman i Nina Obuljen Koržinek, ali i Željko Reiner te Ivan Čelić i Miro Kovač kao i Ivan Domagoj Milošević, prošao je u zanimljivom tonu, a okupljenoj družini u startu se obratio Mikulić. On je održao uvodni govor, a nakon toga, govoreći o samome sebi i svojem životnom putu, ovoj družini obratio se i šef diplomacije, koji, kako svjedoče sudionici sastanka na kojem se trebalo govoriti o kampanji za šefa zagrebačkog ogranka stranke kao i kampanji za nadolazeće izbore, nikoga nije impresirao. Štoviše, navodno ga je Brkić upozorio da ih ne zanima njihov životopis već da se drži zadane teme. Brkić je svojim kolegama dopustio pravo na to da imaju drugačije mišljenje, pokazujuću razumijevanje i za njihovo eventualno nezadovoljstvo, no pozvao ih je na jedinstvo te kazao da trebaju udružiti snage kako bi predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odnijela pobjedu na prosinačkim izborima. Brkić, koji je svojim obraćanjem impresionirao HDZ-ovce, rekao je da je sada jedinstvena prilika u kojoj stranka treba ostati složna i pokazati zajedništvo, te se fokusirati na predsjedničke izbore. Kako se neslužbeno saznaje iz izvora bliskih drugom čovjeku HDZ-a i on sam zainteresirao se za kampanju aktualne šefice države te će, kako zasad stvari stoje, on biti njezin čovjek za dijasporu, ponajprije Hercegovinu, koja joj je na posljednjim izborima osigurala pobjedu. Osim Brkića, stranačke kolege na jedinstvo i složnost pozvao je i Ivan Anušić koji se također pojavio na ovom druženju. On je, kako svjedoče upućeni, također naglasak stavio na jedinstvo, podsjećajući i na fijasko s EU izbora, koji se na ovim prosinačkim ne bi trebao i ne bi smio dogoditi jer će se u suprotnom SDP vratiti na vlast, a to dakako, nikome u stranci nije u interesu.

Jutarnji list