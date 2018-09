Brkić jednom rečenicom raskrinkao veliku HDZ-ovu tajnu

Sukobi u HDZ-u po svemu sudeći ne jenjavaju otkako je tu stranku napustio lički šef Darko Milinović, koji se u međuvremenu pokazao kao sporedan lik, za glavne glumce nove drame u režiji vladajuće stranke potpisati se mogu šef stranke Andrej Plenković i njegovi pristaše te Milijan Brkić i njemu skloni kadrovi, u kontekstu kojih Branimir Glavaš spominje i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penava. Da će predstava poći u neugodnom smjeru, te da je posrijedi valjenje prljavog rublja iz arhiva pokazuje i naslovnica tjednika Nacional koja u prvi plan stavlja nekadašnjeg policijskog informatičara Franju Vargu. Kao što je poznato, dotičn i je pritvoren zbog izrade lažnih SMS-ova u slučaju Mamić, a i svojem iskazu Uskoku Varga je uznemirio duhove, na ionako uzavreloj hrvatskoj političkoj sceni. Prema saznanjima spomenutog tjednika, Varga koji je lažirao priličn neuvjerljive SMS poruke istražitelje je uspjerio ka vrhu HDZ-a, upirući prstom u Plenkovićeva zamjenika u vladajućoj stranci Milijana Brkića, ali i njegova nekadašnjeg prijatelja i šefa Tomislava Karamarka, rekavši kako su i oni rabili njegove usluge. Uskok je pokrenuo istragu, a Brkić za Večernji list potvrdio da poznaje Vargu iz policije, ali i da mu je pomogao nakon što je dobio otkaz no demantira da se njegovim uslugama koristio, baš kao što osporava navode da je za to dobio nagradu.

”Kad sada krenu sa svakakvim konstrukcijama i pakiranjima protiv mene. Jutros Glavaš, a sad ove informacije. Zanimljivo”, rekao je Brkić za spomenuti medij referirajući se na Glavaša koji ga je povezao s Penavinim vukovarskim prosvjedima tvrdeći da je upravo on Penavin sponzor. Istoga dana u medije je procurila informacija i o Varginom iskazu USKOKU-u, dok paralelno s ovim neugodnostima po Brkića i Karamarku bliski izvori porućuju da ovaj Vargu poznaje, no da s njime nije imao nikakve veze. Tko je s kime i na koji način povezan utvrditi dakako trebaju predstavnici institucija, ali slučajnosti je u ovim posljednjim pričama previše da bi bile slučajne. Jer ruku na srce, nije ovo prvi put da se u vladajućoj stranci odvijaju obračuni koji neodoljivo podsjećaju na Plenkovićevo razračunavanje s predstavicima konzervativaca u svojoj stranci, koji mu rade o glavi, a čiji je predvodnik upravo Brkić.

Nakon što je eliminirao Milinovića, suradnju realizirao s Kalmetom te mu time podrezao krila, a ujedno raskrstio sa Stierom i Kovačem, te izbacio najopasnijeg među njima Zlatka Hasanbegovića postavlja se pitanje je li sada na meti i Brkić kao posljednji na popisu za odstrijel i kako će ta bitka okončati budući da je Brkić kapitalac kojega mnoge velike bure nisu uspjele pokolebati, štoviše dale su mu vjetar u leđa. Brkić se evidentno kao čovjek konzervativnih stajališta i jasni protivnik ratifikacije Istanbulske konvencije ne uklapa, niti se ikada uklopio u Plenkovićevu viziju HDZ-a. Koliko Plenković štuje Brkića svjedoči činjenica da ga kao zamjenika šefa stranke ne konzultira prilikom donošenja važnih političkih odluka koje se tiču stranke, već se o tim pitanjima konzultira sa Šeksom, Jadnrokovićem i vjernim drugom Božinovićem.

Prvi je put udar na Brkića pokušao izvesti onoga časa kada je pukla priča da je on za HDZ od PPD-a uzimao pozajmicu od 4,2 milijuna kuna. pa se Plenković koji je tada bio u kampanji za preuzimanje stranke žurno obrušio na Brkića kazujući da će tražiti odgovornost vodstva HDZa. Nakon toga iz Brkićevih krugova stigao je odgovor da je Plenkvoić progutao udicu onih koji ne žele dobro HDZ-u nakon čega se priča gurnula pod tepih, a kasnije se pokazalo kako je pozajmica zakonita te je istu HDz naknadno vratio dizanjem kredita. Brkić je nedavno na Klubu HDZ-a prigovorio na lex Agrokor tvrdeći da mu nalikuje na spašavanje vojnika Todorića nakon čega su se na njega obrušili premijer i Jandroković tvrdeći da on zna da to nije tako te da se zakonom spašava hrvatsko gospodarstvo, a ne Todorić. Koliko cijeni Brkića, Plenković je potvrdio i navodnom rečenicom da Brkić nije mislio to što je rekao, nakon čega je Brkić ostao bez riječi. No, dakako da Brkić nije igrač koji će samo šutiti i gledati kako ga se podcjenjuje, odbacuje i eliminira. I Plenković sve teže balansira s problemima koji ga nagrizaju, kako oni u Vladi, tako i oni u straci. Mnogo je HDZ-ovaca koji nisu zadovoljni njegovim potezima, a sve struje koje postepeno ustaju protiv njega danas je teško i pobrojati.

No, novija povijest HDZ-a uči nas da su se mnogi protivnici predsjednika stranke nerijetko pokazivali kao sitne ribe koje grizu iz prikrajka. Mnogi, ali ne i Milijan Brkić, stranački operativac i terenski igrač s nedvojbenom potporom članstva i čovjek koji se bez obzira na sve ne libi reći ono što misli. Mislio je tako Brkić i na komemoraciji pokojnog Praljka, gdje je nedvosmisleno pokazao kako s premijerom nije u najboljim odnosima, i to rečenicom koja je zapravo sama za sebe sve rekla.

”Svatko tko osjeća Hrvatsku, Domovinski rat i hrvatske branitelje danas je tu”, rekao je Brkić. Je li potrebno spomenuti kako premijer baš taj dan nije bio tu? Poruka koju je Brkić poslao kuvertirana je po svemu sudeći na Plenkovićevu adresu, a njome Brkić jasno daje do znanja kako je baš on taj na kojega se HDZ-ova desna struja uvijek može osloniti. Takvo što laska nezadovoljnicima u stranci, jer mnogi i danas premijeru nisu oprostili listu ministara s kojima se okružio, kao ni koaliciju s HNS-om. Da je tome tako svjedoči i šaljiv naziv kojega kolokvijalno upotrebljavaju za ministarsku plejadu nazivajući ih ”Plenkijevim Jugoslavenima”.

Bilo kako bilo, nije ovo prvi put da iskri između Plenkovića i Brkića, ali ovaj put moglo bi gadno završiti, jer Plenković se Brkića nije uspio riješiti svim pritiscima unatoč. Brkić je ostao neokrznut i nerijetko premijeru pokaže zube pa je tako čvrsto stao i iza HOS-ovaca onda kada se u javnosti vodila polemika oko uklanjanja njihove ploče u Jasenovcu. Govorilo se i tada da Plenković strahuje od Brkića i desnog krila stranke koje bi moglo buknuti potpomognuto braniteljima, što bi izazvalo krizu vlasti, a što se sada kao potencijalna prijetnja nazire u Vukovaru. No, nije Brkić naivac, već lukavac i strateg koji mudro slaže kockice i čeka svoju priliku, koju bi ako Plenković nastavi ovim smjerom vrlo skoro mogao i dočekati.