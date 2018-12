Brigadir Tretinjak: Predložit ću Vladi da ne sklopi ugovor o kupnji 12 zrakoplova F-16 Baraka

Autor: Hina

Voditelj Stručnog tima Ministarstva obrane za nabavu višenamjenskog borbenog aviona, brigadir Davor Tretinjak izjavio je da će Ministarstvo obrane predložiti hrvatskoj Vladi da ne sklopi ugovor s izraelskom Vladom o kupnji 12 zrakoplova ako dođe do njihove modifikacije.

“Ako bi se cijela oprema promijenila, i izraelska i američka, i modificirala s najnovijom američkom opremom, onda to više nije taj avion – to onda više nije F-16 CD Barak”, rekao je brigadir Davor Tretinjak u Dnevniku HTV-a komentirajući najnovije informacije da SAD prodaju izraelskih aviona američkog proizvođača Hrvatskoj uvjetuje micanjem izraelske opreme koja je u njih ugrađena.

U tom slučaju, rekao je Tretinjak, Ministarstvo obrane moralo bi Vladi RH predložiti da ne sklopi ugovor s izraelskom vladom (ugovor Government to Government) te da obustavi bilo kakve daljnje pregovore.

Upitan bi li to značilo raspisivanje novog natječaja za nabavku borbenih zrakoplova, odgovorio je: “To ćemo dogovoriti s Vladom RH, koja bi bila B varijanta i na koji način bi se dalje išlo”.

Američki portal Axios objavio je u četvrtak, pozivajući se na neimenovanog izraelskog dužnosnika, da je posao prodaje izraelskih zrakoplova F-16 Barak Hrvatskoj praktički propao pošto je američki ministar obrane na odlasku James Mattis odbio ublažiti uvjete koje su Sjedinjene Američke Države postavile za transfer zrakoplova.

Kako bi dopustile transfer, SAD traži od Izraela da ukloni vlastite sustave ugrađene u 12 F-16 borbenih zrakoplova te da ih vrati u izvorno stanje, prije nego što će zrakoplovi biti ustupljeni Hrvatskoj. Izrael svoj odgovor na te zahtjeve, doznaje HTV, treba dati do 4. siječnja te bi se idućeg tjedna trebao znati rasplet cijelog slučaj, odnosno hoće li F-16 Barak u Hrvatsku.

Tretinjak je za HTV naglasio kako je F-16 CD Barak zrakoplov u koji je Izrael ugradio svoju opremu i upravo su te modifikacije bile presudne da ga Hrvatska odabere. To je bio avion koji je nas zadovoljavao, rekao je Tretinjak.

Hrvatska i Izrael dobili su jamstvo SAD-a da odobravaju prodaju upravo takvih, modificiranih zrakoplova, ističe Tretinjak.

U rujnu je State Department Izraelu dostavio, a Izrael proslijedio Hrvatskoj, odobrenje da mogu prodati zrakoplove F-16 CD Barak, odnosno zrakoplove s modificiranom, izraelskom opremom. “To je pismo arhiviramo i u Izraelu i u Hrvatskoj u Ministarstvu obrane”, naglasio je.

Upitan, a što se u međuvremenu promijenilo, odgovara da ni on ne zna.

“Mi isto očekujemo da se to riješi idućih dana, jer do sada nije bilo spomena da bi se mijenjala oprema cijelog F-16 Baraka i modificirala s američkom opremom. Ponavljam, onda to više nije ugovor Governement to Government, nego to nosi više ugovora. Mi niti smo ovlašteni od Vlade RH da kao Ministarstvo obrane sklopimo takav ugovor u ime Vlade, niti bi manipulirali s drugima. Znači, doveli bi u pitanje našu vlastitu transparentnost, transparentnost cijelog postupka…”, rekao je Tretinjak.

Najviši hrvatski državni dužnosnici u više su navrata ponovili da će odustati od transfera ako ne dobiju nadograđene izraelske verzije zrakoplova, kao što je predviđeno u ugovoru s izraelskom stranom.