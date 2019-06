BREXIT NE ZNAČI NIŠTA: Britanci traže liječnike iz Hrvatske, evo kolike su plaće

Autor: Dnevno

Britanski državni zavod za javno zdravstvo (NHS) u potrazi je za 70 liječnika na poziciji specijalista obiteljske medicine koji bi radili u grofovijama Hertfordshire i Zapadni Essex, piše Jutranji.hr. Natječaj je otvoren do 22. lipnja, a plaća nije zanemariva.

Naime, prema podacima agencije za zapošljavanje medicinskog kadra u Europi Paragona, koja za NHS provodi regrutiranje specijalista obiteljske medicine, za te se pozicije nudi i do 200 tisuća funti, što je oko 1,664.373 kuna.

Unatoč Brexitu, NHS jamči da se uvjeti pod kojima su se liječnici zaposlili neće mijenjati čak ni ako Ujedinjeno Kraljevstvo izađe iz Europske unije. A najbolje je što je ponuda namijenjena doktorima iz EU-a, uključujući i specijaliste iz Hrvatske, Bugarske, Grčke, Italije, Litve, Poljske i Španjolske.

“Sudionici primaju punu plaću tijekom razdoblja obuke te do 8000 britanskih funti za troškove preseljenja”, rekla je Kinga Łozińska, generalna direktorica agencije Paragona.

“Obiteljski liječnici u početku provode oko 17 sati tjedno u svojoj praksi zarađujući oko 70.000 britanskih funti godišnje. Nakon razdoblja prilagodbe, opseg posla se povećava na 37,5 sati tjedno, a godišnja primanja rastu do 80.000 britanskih funti. Potom, nakon dvije do tri godine, specijalist obiteljske medicine može zarađivati i do 90.000 funti godišnje”, dodala je.

Iako pomalo navjerojatno, ni to nije sve. Liječnicima koji se zaposle na neodređeno ili se odluče na sklapanje poslovnih partnerstva te rukovodeće pozicije primanja se mogu popeti i do 200.000 funti, što je više od milijun i pol kuna.

“NHS nam je zajamčio da Brexit i njegove odredbe neće imati apsolutno nikakav utjecaj na provedbu našega programa regrutiranja specijalista obiteljske medicine. Svaka faza procesa osmišljena je tako da se naši kandidati i njihove obitelji osjećaju ugodno i sigurno”, naglasila je Łozińska.

Orijentacijski tečajevi za zainteresirane održat će se tijekom kolovoza i studenoga u Piasecznu nedaleko od Varšave, a iz Paragone ističu i kako je prednost polaznika njihovih tečajeva u tome što ne moraju polagati međunarodne testove engleskoga jezika poput IELTS-a ili OET-a koji su mnogima bili ozbiljna prepreka pri zapošljavanju u UK-u.

Inače, Hertfordshire i Zapadni Essex, u kojima se traže specijalisti obiteljske medicine, spadaju u jedna od najpoželjnijih područja za život i rad u UK-u, navode u Paragoni.

“Vrhunske engleske škole, 20-minutna vožnja vlakom do Londona, udaljenost od oko 50 kilometara do plaže te Sveučilište u Cambridgeu, kao i blizina zračne luke Luton prednosti su koje liječnicima olakšavaju usklađivanje karijere, slobodnog vremena i obiteljskih obaveza”, poručio je Martin Ratz, direktor i suosnivač Paragone.