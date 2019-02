Brat utjecajnog HDZ-ovca, tajkun blizak s Kolindom i Jakovom: Tko je Hercegovac koji ima pola Zagreba?

Serijal tekstova o hrvatskim tajkunima i poduzetnicima nastavljamo pričom o Jozi Brkiću, riječ je o starijem bratu drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića, kojemu kada je o biznisu u Hrvatskoj riječ po svemu sudeći cvjetaju ruže. Da Brkić stariji može više no zadovoljno trljati dlanove, svjedoči i napis Jutarnjeg lista od prije nekoliko dana u kojem se ističe da je samo u siječnju ove godine registrirao devet tvrtki. Pravo je to poslovno carstvo, jer stariji brat Brkić danas je vlasnik 37 tvrtki, a preko njih je ušao u najam čak 26 gradskih i državnih prostora, a kada je ovaj podatak dospio u javnost Jozo Brkić poručio je da na tome ne misli stati, jer trenutno čeka rezultate natječaja Ministarstva državne imovine za još pet atraktivnih lokala u vlasništvu države.

Riječ je o lokalima u zagrebačkoj Gajevoj ulici, koji se doista mogu okarakterizirati kao atrakvitvni s obzirom na poziciju na kojoj su smješteni. Inače, ime Brkićeva brata široj je javnosti postalo poznato onoga časa kada se pojavio na sudu kao svjedok u slučaju Karlovačka banka, za nezakonito izvlačenje stotina milijuna kuna, među ostalim i preko tvrtke Opatovina projekt. Na tome se sudu Brkić pojavio u svojstvu svjedoka i objasnio kako je od projekta odustao. A za objekt se prema vlastitom svjedočenju zaintrigirao u periodu između 2006.i 2007.godine, kada je živio u Australiji.

”Nazvao me brat Milijan i pitao jesam li zainteresiran za ulaganje u projekt u građevini za koji je smatrao da bi bila dobra investicija”, prepričao je Brkić stariji, dodajući da se i u Australiji bavio građevinarstvom s Nenadom Ninom Roguljem, nakon toga poziva konstatirao je da bi zarada bila bolja nego u Australiji. ”Radilo se o Opatovina projektu, odnosno o gradnji poslovno-stambenog kompleksa, brat mi je rekao da projekt vodi Šola, znao sam Sandija, ali ne i njegova brata Petra koji je vodio projekt”, ispričao je Jozo Brkić.

Podsjetimo, riječ je o postupku na Županijskom sudu u Zagrebu u kojem je Uskok optužio Mariju Šolu, bivšu prokoristicu i savjetnicu uprave Karlovačke banke zajedno sa sinovima, od kojih je Sandi bio najveći dioničar banke. Mariju Šolu prema USKOK-ovoj optužnici tereti se da je od svibnja 2007.do ožujka 2013.godine, u zajedničko djelovanje povezala sinove kako bi pribavili imovinsku korist financirajući se kroz nekoliko svojih firmi među kojima se našla i Opatovina projekt, novcem banke, a prema Uskoku radi se o minimalno 99 milijuna kuna, od čega trećina na račun Karlovačke banke.

Spomenuti treba kako su u ovom slučaju optuženi i Josip Kovač iz Karlovačke Banke te njegova kolegica Marijana Trpčić Reškovac. Osim toga, spominje se i ime bivšeg predsjednika uprave Dalekovoda Luke Miličića, ali i ime neurokiruga Paladina, a tu je i Drago Brekalo iz Opatovine projekt te firma Vendita.

Prema Brkićevom svjedočenju, on zbog poslovnih obaveza nije mogao doći u Hrvatsku kako bi potpisao dokumente i platio 1400 kuna, pa je posao prepustio Brkićevoj bivšoj supruzi Karmen jer je brat Milijan u to doba bio djelatnik SOA-e. ”Grupa investitora s kojom sam raspravljao o projektu bila je spremna uložiti od dva do tri milijuna dolara ili eura”, objašnjavao je Jozo Brkić na sudu dodajući da je tada na svjetskom tržištu zavladala recesija pa su od investiranja odustali, a iz priče je zatim izašla i Karmen Brkić te na koncu nije ništa uložio u Opatovina projekt, premda je bila predviđena gradnja stotine stanova.

Prema medijskim napisima, Brkićeva bivša supruga Karmen bila je vlasnica 7,78 posto Opatovine projekt, a preko Opatovina projekta kupljeno je preko sto tisuća četvornih metara na zagrebačkoj Savskoj Opatovini kreditima od banaka i drugih financijskih institucija, dok je najveći kredit od oko 20 milijuna eura dopirao iz tvrtki povezanih s Hypo bankom. U toj priči mnogo toga nije razriješeno do kraja, no jasno je kako je Jozo Brkić itekako utjecajan i imućan čovjek, koji ima velike poslovne planove i ambicije. Sredstva s kojima ulazi u posao, kako je kazao za Jutarnji djelom su njegova, a djelom od partnera iz Australije.

I prije nekoliko mjeseci naš je portal pisao o Jozi Brkiću zbog 29 tvrtki i obrta kojega posjeduje na najboljim lokacijama u središtu hrvatske metropole, za koje je ugovore sklopio sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Inače, Brkić stariji u prijateljskim je odnosima s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, ali i njezinim suprugom Jakovom Kitarovićem, dobre odnose njeguje i sa sucem Turudićem, a snimljen je jedne prigode i u društvu HDZ-ove Josipe Rimac.