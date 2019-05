Branko Grčić: ‘Čestitamo inicijativi 67 je previše na prikupljenim potpisima’

Autor: Dnevno

SDP-ov saborski zastupnik Branko Grčić u nedjelju je čestitao sindikalnoj Inicijativi “67 je previše” na prikupljenih 600.000 potpisa za referendum o mirovinskom sustavu, ocijenio je da je prijedlog sindikata ‘konzistentan i praktički zamjena’ za zakon koji je već izglasan u Hrvatskom saboru.

“Mislim da je to dobro, prije svega za buduće umirovljenike, ljude koji danas rade i koji neće morati čekati do 67. godine da idu u mirovine, jer za mnoge od njih, psihofizičke sposobnosti ne bi im dopustile da rade do tih godina”, izjavio je Grčić na Izvještajno-tematskoj konvenciji SDP – a.

Dodao je da u Hrvatskoj postoji ozbiljan problem s duljinom životnog vijeka, koji je ispod europskog prosjeka, dok je zdravstvo ocijenio relativno lošim te rekao da se prema tome mora prilagoditi i rok odlaska u mirovinu.

Na pitanje misli li hoće li se referendum i održati ili će Vlada povući prijedlog, Grčić je rekao kako je prijedlog sindikata vrlo konzistentan.

“On je praktički zamjena za zakon koji je već izglasan u Hrvatskom saboru i ja mislim da će potvrdom na referendumu, praktički sve biti jasno. Vlada tu više neće imati izbora”, ocijenio je.

Reakciju Vlade na prikupljanje potpisa nazvao je bahatom jer se, ustvrdio je, “svim sredstvima pokušalo odvratiti građane da ne podrže ovu inicijativu”, što je možda potaklo građane da izađu i daju svoj potpis.

Ne očekuje probleme oko prebrojavanja potpisa jer se, ističe, greške mogu dogoditi na razini od dva do pet posto te da je, s obzirom na broj prikupljenih potpisa, “jasno je da tu nema mogućnosti da se ide nazad”.

Na opasku da se SDP prije pet godina zalagao za sličnu mjeru, Grčić je rekao kako je tadašnja inicijativa bila da se to dogodi 2038. godine te da je bila potaknuta izlaskom iz krize uz jasnu strategiju što se dalje treba činiti da se rast ubrza.

“Nažalost, Vlada koja je prekinula naš mandat išla je u potpuno drugom smjeru i danas su potpuno drugačije okolnosti, nego što su bile prije tri godine”, rekao je Grčić.

Član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić također je čestitao sindikatima i građanima na “impozantnom” broju prikupljenih potpisa te potvrdio da je i on dao svoj potpis.

Na upit hoće li potpisati referendumsku inicijativu o ukidanju proračunskog financiranja političkih stranaka koju podupire Živi zid, rekao je da je to “jedna od niza populističkih mjera”.

“Političke stranke su sastavni dio političkog sustava, kao što su i neke druge institucije i bolje je da to bude uokvireno u zakonu i praćeno, nego da osiguramo da se financira tko zna odakle i tko”, poručio je.

Istaknuo je da financiranje političkih stranaka treba biti pod kontrolom i da treba biti transparentno te dodao da se u suprotnom otvara mogućnost da “krupni kapital zavlada političkim strankama”.