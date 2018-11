Branko Bačić želi Pupovca u Vukovaru, no izgleda da se ni sam Pupovac još nije odlučio

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić komentirao je rasprave sudjelovanju Milorada Pupovca u vukovarskoj Koloni sjećanja. Naglašava da je Pupovac bio dva puta u koloni sjećanja te da je svakom hrvatskom građaninu koji suosjeća s patnjama Vukovaraca mjesto u koloni sjećanja.

“S njim sam razgovarao, on sam treba procijeniti je li ove godine prigoda da nam se pridruži. Ja bih volio da to tako bude. Ako procijeni da će to doprinijeti smanjenju tenzija u Vukovaru i Hrvatskoj, bilo bi dobro da dođe”, zaključuje Bačić.

Milorad Pupovac u četvrtak nije htio otkriti hoće li doći u Vukovar, a za N1 je kratko poručio: “Ja ću reći svoje, čut ćete”.