‘BRANITELJI ZGROŽENI, MOGU OSTATI BEZ VOZAČKE’ Sabljar-Dračevac upozorava: ‘Pacijente guramo nadriliječnicima’

Autor: Dnevno.hr

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora u petak održava sjednicu na temu priziva savjesti. Uoči sjednice izjavu je dala predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac među ostalim i o Zakonu o sigurnosti prometa vezano uz liječnička odobrenja vozačkih dozvola.

“Znate da je Klub socijaldemokrata tražio da zakon ide u treće čitanje, ono nam treba jer su neke stvari problem. Ako kažemo da donosimo zakon koji će se primjenjivati za godinu dana, kakav je to zakon? Zašto ga donosimo. Zakon je direktno u koliziji sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Imate privilegirani odnos liječnika i pacijenta gdje postoji liječnička tajna koja je zakonom regulirana, to nije nešto proizvoljno. Taj privilegirani odnos ovakvim se zakonom može narušiti. Slat ćemo pacijente na preventivne preglede, a ovakvim zakonom ih guramo u ruke nadriliječnicima. Kad se zakon donese, liječnik je dužan u dva klika miša oduzeti pacijentu vozačku dozvolu. Dosad se to rješavala samo u medicini rada, ovo je druga situacija. Branitelji oboljeli od PTSP-ja zgroženi su ovime, mogu im oduzeti vozačku zbog lijekova koje uzimaju”, rekla je Sabljar-Dračevac.

Što se tiče sjednice Odbora rekla je da će se govoriti o prizivu savjesti iz različitih kutova, a o izvođenju pobačaja je rekla: “Žene imaju pravo ako se odluče na tako nešto. Na to se nije lako odlučiti. Na državi i ostalima je da to organiziraju, ne zanima nas kako”.





Nijedan prijedlog medicinske struke nije usvojen

O programskoj smjernici HDZ-a rekla je: “Zvuči lijepo i razumno i to bi bilo odlično da je ovo zaokret i da će HDZ drugačije raspravljati o svim vrstama ljubavi, nakon čega je komentirala i transplantacije u KBC-u Zagreb: “Ako su nešto utvrdili, zna se kojom procedurom ide… Ako je postojala sumnja, trebalo je odmah ispitati.”

Predsjednik Hrvatskog društva medicine rada Tomislav Furlan o ispitivanjima zdravstvenih sposobnosti vozača naglasio je da nijedan prijedlog medicinske struke nije usvojen u prijedlogu zakona.

“Sadašnji prijedlozi su pendrek zakon u kojem je pendrek preseljen u ruke liječnika što je sramotno. To je zato jer je MUP nesposoban za poboljšanje sigurnosti na cestama i ovo je korak iz očaja. Ne samo da se zadire u prava pacijenata, nego i ustavna prava, ono na rad koje je zajamčeno svakom građaninu RH jer se ograničava dostupnost radnih mjesta jer se ove odredbe o privremenoj sposobnosti odnose se i na profesionalne vozače”, dodao je.