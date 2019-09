BRANITELJI ZBOG PUPOVCA IZLAZE NA ULICE? Plenković stjeran u kut! Smije li reagirati?

Da je Milorad Pupovac pretjerao uspoređujući Hrvatsku s NDH, znaju već i ptice na granama, spoznao je to i dio HDZ-ovih koalicijskih partnera koji zahtjevaju ispriku te prijete otkazivanjem suradnje. Butnovnom Branimiru Glavašu, u zahtjevu za isprikom, a uz prijetnju o napuštanju Vlade pridružio se i Darinko Kosor sa svojim HSLS-om, dakako, valja spomenuti i pobunjene HDZ-ovce koji su kivni na neodlučnog premijera, koji ne pokazuje liderske manire. Štoviše, priča se svela na to da sada Pupovac glumata uvrijeđenu mladu, a Plenković ne smije ni mrdnuti, umjesto da on bude taj koji će se šefu SDSS-a zaraditi na suradnji, pokazujući tko je gazda u njegovom dvorištu. No, da priča neće stati na floskulama i prepucavanjima u javnom prostoru, može se čuti i iz braniteljskih redova. Predsjednik SDSS-a kako za sada stvari stoje ispriku nema namjeru ponuditi, a baš tu Plenković bi mogao pasti u gadnu stupicu.

Naime, nedavno je iz HVIDRA-e u kojoj konce vuče HDZ-ov Josip Đakić stiglo vrlo precizno upozorenje, od Pupovca su zatražili ispriku, a od premijera pak raskid suradnje sa SDSS-om ukoliko do isprike ne dođe. Znajući da Đakić stoji iza struje u kojoj je jedan od kotačića i reformirani ministar Tomislav Tolušić koji bi se u svakom trenutku mogao uključiti u kampanju za šefa vladajuće stranke, jasno je kako je Plenković u pat poziciji, jer koju god odluku donese ona bi mogla biti pogrešna. Plenković je nedavno gostujući u Orahovici odgovorio predstavnicima Hvidre tvrdnjom da nije primjereno da oni postavljaju uvjete o tome s kime bi HDZ trebao koalirati, ali s udrugama ovog tipa baš i nema previše prostora za pregovore, niti za bahate odgovore s visoka, jer svi vrlo dobro znaju kako je prošao Milanović kojemu su se svojedobno u Savskoj postrojili branitelji prosvjednici. Nije nemoguće da i Plenkovića dočekaju ako ne isti, onda barem slični scenariji, koji bi mogli ugroziti njegovu trenutačnu, ioanko labilnu poziciju.