Branitelji pobjesnili na Plenkovića: Sramotno što je izrekao branitelju Miri Bulju

“Da sam primjerice bio u rodu s gospodinom koji me zbog ovog slučaja prijavio, a to je gospodin Bulj iz Mosta, da sam njega imenovao veleposlanikom u Ujedinjenoj Kraljevini s njegovim sjajnim kvalifikacijama, prihvatio bih da je to eklatantan sukob interesa i apsolutno neprimjereno imenovanje nekoga s kim sam povezan, ovaj puta kumstvom i to mojim njemu prije dvadeset godina, to bi bilo strašno i katastrofa za državu, diplomaciju i politiku”, poručio je hrvatski premijer Plenković -koji očito svakim danom sve više gubi kompas, omaložavajući i branitelje svojim sramotnim izjavama, u svom strahu za političku budućnost nakon Europskih izbora i odlaskom političkih mentora Merkel i Junckera.

Koje kvalifikacije ima saborski zastupnik Bulj, jesu li sjajne ili nisu ne znam, ali znam da je prozvani Bulj imao snage i krenuo u Domovinski rat, u odnosu na samog Plenkovića, te da sigurno ne zaslužuje da ga netko proziva zbog formalne stručne spreme dok je životne kvalifikacije pokazao onda kada je trebalo ostati u Hrvatskoj i suprostaviti se velikosrpskoj agresiji.

Teško je prihvatiti da nitko od prozvanih, a nije prozvan samo Bulj već mnogi sudionici Domovinskog rata koji nemaju “sjajne kvalifikacije”, ne reagira na vrijeđanje branitelja, zastupnika u hrvatskom Saboru, jer Plenković ni o njima ne misli ništa bolje iako sjede u njegovoj administraciji, ali eto mu trebaju da ne izazivaju potrese u njegovoj koaliciji. Ne pripadaju oni njegovom umišljenom, kvazi europskom birokratskom aparatu, koliko god oni sebi to umišljali držeći poluge vlasti, jer da jesu trudio bi se barem ih ne uvrijediti na taj način.

Mnogi branitelji nisu imali te “sjajne kvalifikacije” o kojima govori Plenković, misleći činovnički da je formalna naobrazba i glavna karakteristika neke osobe, koji su svojim srcem i domoljubljem pobijedili upravo one koji su imali te kvalifikacije. Mnoštvo je tu branitelja, zapovjednika, pa i visokih časnika koji nisu imali potrebne, pravilnicima i uredbama određene stručne spreme, ali nisu se pozivali na liječničku dokumentaciju i poznanstva svojih roditelja, već su učili u hodu i pobijedili tu vojsku koja je imala sve te sjajne kvalifikacije, dok su se neki upravo u to vrijeme usavršavali negdje daleko od rata i onih koji nisu ni imali priliku provesti sretnu mladost po moralno izvitoperenim Briselskim hodnicima. Ako ništa drugo, barem zbog toga bi Plenković trebao biti zahvalan takvima sa “sjajnim kvalifikacijama” kao Bulj, ali i mnogim drugima od kojih su neki danas njegovi ministri ili državni tajnici, savjetnici. Misli li i o njima, onako skriveći, kao o zastupniku i branitelju Bulju ostaje za nagađati, a i njima je promišljati.

Eh, da smo u to vrijeme imali tog mladog školovanog Plenkovića, koji iako u najboljim godinama, eto zbog svoje bolesti nije mogao nositi pušku, ali je mogao Bulju i drugima sa “sjajnim kvalifikacijama” pokazati to svoje znanje u kojem oni nisu bili na vrhu, gdje bi nam bio kraj.

Sramotan je to ispad jednog Premijera koji se “kune” u branitelje i Domovinski rat, a svakim svojim ispadom, kad popuste kočnice, pokazuje tko je on u stvarnosti i što misli o onima koji su drugačiji od njega, koji ne pripadaju tzv. njegovoj eliti, koji nisu imali mogućnost da završe visoka obrazovanja jer ih je rat prekinuo u školovanju ili nisu imali roditelje koji su svojim vezama osigurali budućnost svom sinu.

Ako ništa drugo, nadam se da će braniteljske udruge stati u obranu svog dojučerašnjeg ratnog kolege i zatražiti barem ispriku zbog omalovažavanja hrvatskog branitelja, koji je samo radeći svoj posao za koji je izabran od naroda i tražeći očitovanje Premijera o mogućem sukobu interesa postao žrtva Plenkovićevog ega.

Jozo Ribičić-Brigadir u miru