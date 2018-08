BRANITELJI GA NE VOLE, MLADI GA OBOŽAVAJU: Evo što o tome misli Bajaga

Autor: Dnenvo.hr

Na Špancirfestu Varaždincima i njihovim gostima ipak će pjevati Bajaga unatoč pokušajima da se nastup otkaže.

S popularnim pjevačem u Varaždinu je razgovarala reporterka Mirela Bačić za N1, intervju prenosimo u potpunosti.

“Priča s Karlovcem, kako ste to doživjeli?’

“Ja sam mnogo manje imao prilike vidjeti što se događalo dok se događalo. Zvali su nas ljudi iz Karlovca s kojima smo imali načelni dogovor, ali ne i ugovor, i rekli da zbog određenih pritisaka neće da radimo koncert. Ja sam rekao: “Ok”. Mi smo otišli u Pulu, imali smo odličan koncert, lijepo večer, za pamćenje. Ja stvarno nisam obraćao puno pažnje na to. Ako si dobrodošao dođeš i sviraš, ako nisi…’

“Branitelji vas prozivaju za Knin 1993., da ste tamo pjevali četničke pjesme. ‘

“Već 10 puta sam rekao, nikad nisam pjevao tu pjesmu, nisam je ni čuo, a osobito je nisam napisao. Valjda bih se sjetio, nisam toliko ishlapio. Ovo sve nema nikakve veze ni sa mnom ni s glazbom, to su politički odnosi. Ja ne pratim ni u Srbiji političku situaciju, a kamoli u Hrvatskoj.’

“I ovdje je bila ista stvar?’

“Do nas je došla izjava gradonačelnika. Ovaj Špancirfest mi je jako draga manifestacija i ovaj grad ima povijest i lijep je. Dva puta smo svirali i ne znam koji put je bilo bolje. Mi smo stvarno u top formi, svirat ćemo koncert koji smo spremali za Pulu, jedva čekam da se popnem na binu.’

“Kad bi vas Karlovac zvao da održite koncert, biste li se odazvali? Imate li što poručiti braniteljima?’

“Ako bi me pozvali i nikom to ne bi smetalo, ja bih prihvatio. Nemam što poručiti, jedino mogu reći da to sa mnom nikave veze nema. Razumijem njihovo nezadovoljstvo, ali ja sigurno za to nisam kriv.’