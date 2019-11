BRANITELJ, DRAGOVOLJAC I INVALID: Ovo je čovjek kojeg je Plenković isključio iz stranke

Vedran Černy, predsjednik zagrebačke podružnice Udruge hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata te član Uzdanice, na listi je sankcioniranih zagrebačkih HDZ-ovaca s kojima se preko Andrije Mikulića odlučio obračunati predsjednik stranke Andrija Mikulić. Černy je inače ratni vojni invalid koji u javnosti rijetko istupa, a u jednom od svojih javnih istupa progovorio je među ostalim i o odluci Vijeća za suočavanje s prošlošću vezano uz pozdrav Za dom spremni.

”Ovo što je donijelo to Vijeće u vezi s HOS-ovim grbom doista je neobično. Usporedit ću to s Njemačkom. Tamo Wermacht, znači poražena vojska, ima ista prava kakva bi trebala imati pobjednička Hrvatska vojska, čiji je dio bio i HOS. Znači Wermacht ima pravo hodati po dvorištu u svojim odorama, ima ih pravo nositi kad su komemoracije na grobljima, a to je ono što je ovo Vijeće presudilo i za oznake HOS-a, kao da je ovdje riječ o poraženoj vojsci”, tvrdio je Černy koji je potom progovorio i o svome ratnom putu.

”Prvo sam krenuo u postrojbama dragovoljaca, zvali smo se Vukovi iz Siska. Iz njih poslije nastaju postrojbe HOS-a. Nakon toga, ’91. s Banovine prelazim u Grubišno Polje, gdje postajem zapovjednik specijalne postrojbe Vojne policije. Sudjelovao sam u jedinoj oslobodilačkoj operaciji te godine ‘Otkos’ u zapadnoj Slavoniji. Da nismo zaustavljeni, već tada smo se mogli spustiti do Okučana. Ali, dopuštam, jedna je stvar vojničko gledište, adrugo je onaj širi pogled koji je imao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman”, pričao je priznajući da je ranjavan te da je 60-postotni invalid.