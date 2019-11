BRANIMIR MIHALINEC: ‘Zbog pijeteta prema žrtvama Vukovara u ponedjeljak imamo dostojanstveni štrajk’

Obrazovni sindikati odbili su u srijedu novu ponudu Vlade za prestanak štrajka. Ocijenili su da je niža od one koja im je dana prošloga tjedna te su poručili da se štrajk nastavlja. Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović rekao je da je Vlada sindikatima dala svoju konačnu ponudu, da će u slučaju prihvaćanja sporazuma troškove štrajka snositi do 15. studenoga te je mišljenja da se štrajk treba okončati, piše N1.

Hoće li štrajk biti okončan, jedna je od tema o kojoj se govorilo u emisiji Otvoreno HTV-a.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec je rekao da se na pregovorima ništa nije dogodilo.

“Bili smo ljuti jer smo 5. studenoga imali sastanak na kojem je Vlada izrekla svoju ponudu. U srijedu je bio sastanak na kojem je najavljena nova ponuda. No, ponuda je bila gotovo identična. Vlada je sada, umjesto što je prije nudila razgovore o plaćama, to je nebuloza koju je nemoguće provesti do 1. srpnja, od 1. srpnja bi pokrenula povećanje koeficijenata za 2 posto. Pokrenuti ne znači baš da je sigurno. A sada je Vlada napisala u sporazumu da bi od 1. srpnja isplatili dodatak od 2 posto. Znači, gotovo isto, nešto više iznosi koeficijent od 2 posto, rekao je i dodao da će sindikati ustrajati u štrajku.”

” Mi smo danas došli s ponudom koja je uz sebe sadržavala sporazum koji smo danas mogli definirati i omogućiti 2 posto ukoliko se ne redefinira uredba”, rekao je ministar rada Josip Aladrović.





“Ponudili smo povećanje osnovice za 2+2+2. Uz to sindikatima koji su u štrajku smo ponudlili 2 posto kao dodatak koji smo danas prezentirali kroz sporazum kakav je već u praksi potpisan ranije, 2007. godine i danas imamo dodatak od 13,7 posto koji je s vremenom porastao. Ponudili smo ono na šta se Vlada može obvezati ukoliko ne dođe do redizajna cijelog sustava”, kazao je.

“Ponavljam još jednom – u ovoj ponudi, ukoliko se ne redefinira cijeli sustav plaća, 8 posto će biti veća plaća učiteljima i nastavnicima u osnovnom, srednjem i dijelu visokog obrazovanja ukoliko ponuda bude prihvaćenja u sljedećoj godini. Povećanje od 8 posto”, ustvrdio je.

No, sindikati nisu zadovoljni i ne namjeravaju stati s aktivnostima.

“U ponedjeljak 18. studenoga sigurno neće biti niti prosvjeda, niti štrajkaških aktivnosti zbog pijeteta prema žrtvama Vukovara i Domovinskog rata. Taj dan će nastavnici štrajkati dostojanstveno u svojim školama, zapaliti svijeće u zbornicama u spomen svima onima kojima treba odati pijetet. Od utorka, naravno, žešće nego što je bilo danas”, rekao je Mihalinec.