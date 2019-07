‘Brački pupoljci’ ne mogu dalje, najavljuju prosvjed za svoju djecu: gospodo iz ministarstava, saborski zastupnici, nije li vas sram?

Autor: Dnevno

U trajektnoj luci u Supetru na otoku Braču u subotu će se održati prosvjed u organizaciji udruga Crveni križ Brač i “Brački pupoljci” kojim traže da se otočkoj djeci s teškoćama u razvoju osigura besplatan trajektni prijevoz za odlazak na terapije na kopno.

Organizatori ističu kako time žele ukazati na manjak empatije vladajućih prema otočkoj djeci s teškoćama u razvoju i potrebi da se odmah i kroz hitnu proceduru donese izmjena članka 47. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kako bi im se osigurao besplatan prijevoz.

Podsjećamo, pred par smo dana istražili cijeli slučaj, koji je jednom riječju – presedan, apsurd, suluda odluka… Kojim god da imenom to nazovemo, ostaje činjenica da je odluka koje su donijeli Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku – sramotna. Naime, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku glasao je o prijedlogu izmjene članka Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojim se traži hitna procedura izmjene, kako bi otočka djeca s teškoćama u razvoju dobila besplatan prijevoz trajektom.

Oni su, naime, nekoliko puta tjedno prisiljeni s Brača putovati na kopno na terapije, a cijena prijevoza njihovim je roditeljima velik financijski teret. Inicijativu koju je još prošle godine pokrenula Udruga “Brački pupoljci” podržali su svi otočki načelnici i gradonačelnici, bez obzira na stranačku pripadnost, te su se jednoglasno složili kako je ovaj slučaj nadstranačko pitanje.

No, tako, čini se, ne misli ni ministar Oleg Butković ni šestero zastupnika koji su glasali protiv prijedloga odbijajući pomoći djeci s teškoćama u razvoju. Pravdaju se činjenicom da su oni krenuli u izradu novog zakona koji bi trebao biti gotov do kraja godine, a o slučaju se oglasilo ministarstvo koje je u priopćenju objasnilo zašto se jučer na sjednici Odbora ovaj problem nije riješio.

Roditelji su očajni, ali ne odustaju u svojem naumu, a podsjećamo kako su za portal Dnevno ispričali pozadinu ove priče. Naš sugovornik, Mate Mladina iz udruge “Brački pupoljci”, objasnio nam je već u prvoj rečenici o čemu se tu radi:

“Ovim su činom maske napokon pale te nam je sada svima jasno da su i prava djece politizirana“, rekao je Mladina pa nadodao: “Udruga je odboru proslijedila sve izmjene koje bi se trebale napraviti u članku zakona te smo jasno naveli i kategorizacije. Izgleda da je ovdje sada samo pitanje tko ovu priču gura, odnosno, iako se dio Odbora zalagao da ovo bude nestranačko pitanje, ipak nije tako!”

“Inzistiramo na hitnoj proceduri izmjene zakona jer ima puno roditelja koji su slabijeg imovinskog stanja te žive od 3000 kuna mjesečno. Njima je svako putovanje ogroman trošak. Ako će biti tako kako najavljuje ministarstvo, Zakon neće sutupiti na snagu još minimalno tri do šest mjeseci”, rekao nam je sugovornik.

Resorno ministarstvo “prtlja” oko ove priče. Iako je na prvi apel odgovorio kako će zakon ići u hitnu proceduru, ministar je sada odlučio kako treba napraviti cjelovitu izmjenu zakona, a u svojem je priopćenju, odnosno reagiranju rekao kako su promjene koje je na odboru predstavio SDP-ovac Arsen Bauk u pojedinim segmentima “diskriminatorne”.

Radi li se ovdje o opstrukciji?

Sve su glasnija nagađanja kako se ovdje radi o čistoj opstrukciji. Naime, kako nam je rekao Mate Mladina, kada je udruga krenula s inicijativom, nju su bez imalo razmišljanja potpisali i podržali svi otočki načelnici i gradonačelnici, koji su se odmah složili kako je ovo nadstranačko pitanje, a pravno im je oko cijele priče najviše pomogao njihov načelnik HDZ-ovac Marino Kaštelan.

Dok s jedne strane načelnik bespogovorno želi pomoći svojim sumještanima, HDZ-ovci i HNS-ovci u odboru dižu ruke protiv, te na taj način zakidaju djecu i njihove roditelje za pomoć koja bi im itekako dobro došla.

Ovdje se radi o obiteljima, a ministrica Murganić besramno prebacuje lopticu

Kao što smo jučer napisali, upite o ovoj temi poslali smo na adrese triju ministarstava te Ureda predsjednice, a danas nam je pristigao odgovor iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kojemu je na čelu ministrica Nada Murganić. Ministrici Murganić postavili smo sljedeća pitanja: “Kako komentirate ovu odluku koja utječe na brojne obitelji s otoka Brača, a koji na tjednoj bazi moraju izdvajati velike iznose kako bi njihova djeca primala adekvatnu terapiju?” te “Kako komentirate činjenicu da je čak pet zastupnika iz redova HDZ-a odbilo glasati za promjene koje bi uvelike olakšale život obiteljima i djeci s posebnim potrebama?”

Iako smo ministarstvu postavili konkretne upite, koji se odnose na probleme obitelji i mladih, iz ministarstva su besramno prebacili lopticu na Butkovića.

“Poštovana,

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu u nadležnosti je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture jučer se po tom pitanju očitovalo u priopćenju”, kratko su nam poručili.

Zašto se ministarstvo ne želi baviti ovom temom, pitali smo i gospodina Matu Mladinu:

“Joj, o tome bi se knjiga dala napisati. Jedan dio djece s teškoćama spada pod Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dok drugi spada pod Ministarstvo zdravstva”, rekao nam je te nadodao kako je i ovo jedna velika problematika s kojom se roditelji moraju nositi.

Nakon ovog odgovora, moglo bi se zaključiti samo jedno: ministricu, izgleda, nije briga ni za obitelj, ni za mlade. Što onda radi u tom ministarstvu?

Neki su zakoni doneseni u roku od tjedan dana. Zašto Butković komplicira s ovim zakonom?

Istina je da se neke stvari ne mogu donijeti preko noći, no svjedoci smo kako su se pojedini zakoni po hitnoj proceduri riješili u veoma kratkom roku. Roditelje i djecu s Brača čeka agonija koja će trajati od tri do šest mjeseci. Nitko im neće vratiti novac i nitko im do donošenja zakona neće pomoći.

“Lex Agrokor” je donesen u roku od tjedan dana. Izgleda da se može kad se hoće. No u ovom se slučaju, evidentno, neće, zato se nadamo da će najavljenim prosvjedom u subotu “Brački pupoljci” preokrenuti situaciju i omekšati srca onih u Saboru, onih u udobnim ministarskim foteljama, koji su njihovoj djeci uskratila tu istu prijeko potrebnu pomoć.