BOŽO PETROV ODLUČAN: ‘Idemo po dva mandata u Europskom parlamentu’

Autor: dnevno.hr

Uoči početka Nacionalnog skupa Mosta, u Točku na tjedan javio se predsjednik stranke Božo Petrov koji je izbjegao otkriti hoće li biti kandidat na predsjedničkim izborima i tko će biti na listi za europske izbore.

Petrov je najavio da će na skupu predstaviti svoju viziju Hrvatske kakva bi trebala biti, za koju će se zalagati u Europskom parlamentu i na hrvatskoj političkoj sceni. Rekao je da očekuju dva mandata u Europskom parlamentu. Listu ipak nije htio otkriti, piše N1.

“Lista će uskoro biti predstavljena javnosti, ne bih htio da objavljivanje imena zasjeni današnje događaje. Hrvatska treba imati svoj dan kada pričamo o budućnosti… Ono što nam je bitno, fokus će biti na mladima. Iz razloga što smatramo da mladima treba ostaviti Hrvatsku i da se za njih treba boriti jer je dosta isluženih političara koji održavaju Status quo bez pomaka. Fokus ćemo ,što se tiče liste staviti na mlade”, rekao je predsjednik Mosta.

Demantira da to nije odgovor na Živi zid koji ima jaku podršku među mlađim biračkim tijelom. “Mi smo uvijek imali fokus na mlade i na građane za koje smatramo da se treba boriti. To je pokazao naš glas za referendum. Kada su vladajući obrisali pod s 400 tisuća građana. mora postojati sloboda govora, odlučivanja, da se građani mogu neposredno uključivati u teme koje ih zanimaju bez ralja politike”, rekao je Petrov.

Nije htio odgovoriti znači li to da se Most svrstao na desnicu: “Mi smo se svrstali uz građane. Građani imaju pravo odlučivati koji će ih zastupnici predstavljati imenom i prezimenom. Razumijem da su političari u strahu jer su dosad kreirali poslušnike i poltrone. Takva politika nema smisla i omogućila je političku trgovinu. Zahtjevi su za nas potpuno legitimni, da građani sami biraju tko će ih predstavljati…. Vladajući, da su pravi demokrati, kada 400 tisuća ljudi zatraži refrerendum, pravi demokrati ne oklijevaju niti jednog trena. Ne bave se manipulacijama, ne krše Ustav i ustavni zakon da se referendum ne bi dogodio” rekao je Petrov dodavši da Most u početka stavljaju u kućice, ali da ta stranka ne dijeli etikete niti pristaje na njih. “Nama su u interesu građani i pozivamo sve kojima je u interesu Hrvatska, a ne osobni interesi da nam se pridruže”, poručio je.

Dodao je da Most ne gleda konkurente niti se bavi HDZ-om i SDP-om: “Želimo pokazati kakvu viziju Most ima, a to je pravedna, poduzetna, zelena Hrvatska za sve”.

Petrov nije otkrio ni kojem se klubu u Europskom parlamentu planiraju priključiti ako osvoje mandate. “Bit ćemo u klubu koji hrvatske predstavnike gleda kao jednakopravne. Europske institucije i fondovi koji su na raspolaganju Hrvatskoj, ako će u EP biti predstavnici kojima je Hrvatska interes, mogu pomoći da krenu naprijed… Što se tiče bilo kojih sadašnjih klubova u EP, upitno je kako će se razvijati politička situacija, to nas u ovom trenutku ne opterećuje. Bitno je da budemo u klubu koju će nas gledati kao članicu, a ne pokrajinu”, poručio je Petrov.

Na pitanje hoće li biti kandidat na predsjedničkim izborima, Petrov je rekao: “Idemo korak po korak, Most će dati kandidata. Most će odlučiti”.