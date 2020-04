Božinović: ‘Sada počinje faza suživota s koronavirusom, on je tu’

Autor: Dnevno

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović, gostovao je danas u Dnevniku HRT-a gdje je komentirao prvu fazu popuštanja mjera.

“Završavamo fazu u kojoj je bilo važno sačuvati ljudske živote, da ne dođe do eksponencijalnog rasta broja oboljelih i opterećenja zdravstvenog sustava. Sada počinje faza suživota s koronavirusom, on je tu. Očekujemo da će u ovoj fazi građani i dalje držati distancu, kako bi se umanjila mogućnost širenja virusa” rekao je ministar Božinović.

“Teško je to reći, zato se i ide etapno, kako bi se vidjelo je li neka mjera ta koja utječe na rast oboljelih”, odgovorio je Božinović na pitanje gdje vidi najveći izazov.

Božinović je komentirao i kontrole. “Kontrole će biti, uglavnom po dojavama, prije svega u trgovinskim i drugim objektima. Jasno je da je nemoguće kontrolirati sve, i ne treba to raditi. Računamo na svijest građana, jer da nema samodiscipline koju su građani već pokazali, nikakve mjere ne bi pomogle”, poručio je.

Osvrnuo se i na trgovačke centre. “Znamo da je jedan od glavnih faktora širenja virusa kretanje ljudi, a s obzirom na skraćeno radno vrijeme očekuje se veće kretanje. Postoje brojne institucije koje nisu radile, i vrijeme koje je pred nama dovest će do toga da sve više možemo popuštati”, kaže Božinović.

Komentirao je rad za vrijeme praznika i blagdana. “Zna se što supraznici i blagdani, 1. svibnja je neradni dan i ne radi se”, ističe Božinović.

Što se tiče druge i treće faze relaksiranja mjera, Božinović navodi kako se na detaljnijim preporuka stalno radi. “HZJZ će izraditi te preporuke, pravila će biti dostupna na svim stranicama Stožera i HZJZ-a, a ono što bude nejasno uvijek će se moći pitati. Glavna pravila su okvir po kojem svi trebaju raditi”, kazao je.

Rekao je i kakav je scenarij u slučaju da se epidemiološka situacija pogorša. “Nadam se da to toga neće doći, znamo što se sve moći kada smo prisiljeni ići što se sve može zatvoriti, jer to je neizbježno ako dođe do pogoršanja. Svi moramo dati sve od sebe, držati se uputa, ne dopustiti virusu da nas iznenadi i ići prema normalizaciji”, poručio je.