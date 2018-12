Božinović pričao o Hrvatskoj i migrantima: ‘Mi, realno, migrantsku krizu u Hrvatskoj ne osjećamo’

Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, gostovao je u Dnevniku u 18 i komentirao migrantsku krizu u 2018. godini, piše N1.

Upitali su ga je li narušena granica između sigurnosti i ljudskih prava pošto su godinu za nama obilježile kritike i optužbe na rad policije s migrantima, on je poručio:

“Sigurno da nije, točno je da sam više puta to demantirao i demantirat ću svaki put sve dok se ne suočimo, odnosno dok policija u svom postupanju ne naiđe na bilo kakav primjer kršenja ljudskih prava. Sve primjedbe hrvatska policija istražuje i moram reći da se ništa nije potvrdilo. Nije jednostavno istraživati slučajeve za koje ne znate gdje su se dogodili, tko je bio involviran. Siguran sam da hrvatska policija postupa u skladu sa zakonom i Republike Hrvatske i s europskim zakonima, schengenskim zakonikom. Ja sam sada obišao hrvatske policajce koji po ovom vremenu i na Silvestrovo štite granicu. Mi nemamo nikakav razlog postupati prema bilo kome drugačije u odnosu na ono što kaže zakon. Ljudi koji žele ući u Hrvatsku na način na koji to nije propisano, koji je nezakonit, su u prekršaju. Ovo više nije izbjeglička kriza, ovo su ekonomski migranti. Oni mogu imati legitimnu želju doći u Europu, u Njemačku, Austriju, ali tamo ih nitko ne želi. Hrvatska ima pritisak s jedne strane migranata, a s druge žicu kad su u pitanju druge članice i tu odrađuje sjajan posao u zaštiti sigurnosti i reda i mira u Republici Hrvatskoj. Sigurnost Republike Hrvatske počinje upravo ovdje na granici i to radi vjerojatno naobučenija i najjača granična policija u Europi.”

Na pitanje što možemo očekivati iduće godine, reko im je:

“Nema naznaka da bi se migrantski pritisak smanjio. Sad je ipak doba godine kad ih je manje, iako ta brojka nije rapidno pala. Imamo 68 posto više migranata koji su zaustavljeni u ilegalnom prelasku Republike Hrvatske nego prošle godine. To su trendovi, oni se ne mogu riješiti na bilo kojoj graničnoj crti bilo koje države, jedino zajedničkim naporom i na razini Europske unije i globalno. Nećemo dopustiti da se razlike između članica Europske unije i u pristupu migrantskoj krizi sruči na leđa hrvatske granične policije.”

Nadovezivajući se na njegov odgovor upitali su i koja je opcija ukoliko se desi nešto od onoga što je naveo, no on je rekako kako: “Mi ne razmišljamo o tome, jer imamo dovoljno snaga. U svakom trenutku je hrvatska policija sposobna i spremna zaustaviti ilegalni ulazak u Republiku Hrvatsku. Tu postoji nekoliko linija na kojima mi sprečavamo taj ulazak. Ljudi su osposobljeni, vrlo profesionalni, obučeni i raspolažu sa suvremenom opremom koju konstantno nabavljamo.”

Dok je na pitanje “Koja je propusnost granice u ovom trenutku? Je li istinita tvrdnja da dva od tri migranta dođu do Slovenije?” rekao kako: “Ne znam odakle vam taj podatak. Mi imamo najdulju vanjsku granicu Europske unije, nama je u interesu da spriječimo ilegalne prelaske i da se ništa od migrantske krize ne prelije na normalan život u hrvatskim gradovima i tu smo jedinstvena članica Europske unije. Mi, realno, migrantsku krizu u Hrvatskoj ne osjećamo.”