Božinović potvrdio da se u Splitu provode tajni izvidi, te otkrio gdje nas sve policija prati: ‘Nisu to samo banke i trgovine..’

Autor: Dnevno

Bliži se Uskrs, otvaraju se tržnice, trgovine će raditi produljeno. Gost Dnevnika Nove TV bio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je kazao što nas očekuje u sljedećim danima te što se trenutno događa u slučaju splitskog doma za starije.

Gost Dnevnika Nove TV, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da iz Splita nema novih informacija, a vezano za eksploziju koronavirus u splitskom domu umirovljenika..

“Na zahtjev splitskog državnog odvjetništva policija je krenula u izvide, oni su tajni. Nakon izvida podnijet će se izvješće i tada će se znati više”, objasnio je.

Tržnice su u nekim gradovima otvorene već danas, u Zagrebu će se otvoriti u četvrtak.

“Odluka je donesena danas. Mi smo već nekoliko dana u kontaktu s lokalnim stožerima civilne zaštite objašnjavajući kako sve treba uspostaviti na tržnicama da ne bi postale novo žarište na kojem se širi infekcija koronavirusom. Mislim da smo poduzeli sve preventivne radnje i zbog sigurnosti građana i sigurnosti prodavača. Što se svi budu više držali mjera, taj dio popuštanja mjera će trajati”, najavio je Božinović i dodao, bude li kršenja mjera, Nacionalni stožer će reagirati.

Produljeni rad trgovina

O produljenom radu trgovina kaže kako se ne radi o relaksiranju mjera.

“Neke navike se ne mogu preko noći promijeniti, a to je, recimo, kupovina pred Uskrs. S obzirom da puno ljudi ne stigne jer radi od 8 do 17 sati, nemaju mogućnosti kupiti namirnice koje su im potrebne. Mi smo ova tri dana produžili rad trgovina do 20 sati tako da vjerujem da će to proći u redu. Važno je da se ljudi opskrbe, ali najvažnije je zdravlje svih”, dodao je.

Kaže kako je zbog zaštite radnika u trgovinama došlo do ograničavanja rada trgovina do 17 sati.

“Tu se postavio problem prevelike cirkulacije radnika u jednom danu. Nama je u interesu da svi ispunjavamo onu glavnu poruku ove situacije – ostanimo doma, ostanimo doma što više”, naveo je.

Policija će kontrolirati provođenje mjera

Istaknuo je da policija već 43 dana radi na pojačanom praćenju provođenja mjera i da će policajci biti svugdje gdje je potrebno kako bi bilo osigurano provođenje mjera koje je propisala struka.

“Policijske ophodne prolaze posvuda gdje se ljudi skupljaju, nisu to samo banke i trgovine već i šetališta. Sve ono što nam je bilo do jučer normalno, danas imamo neku novu normalnost koja će trajati toliko kraće koliko mi budemo discipliraniji i solidarniji”, istaknuo je Božinović.

“Sve funkcionira”

Danas je bila i sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti. Na pitanje novinara funkcionira li država, Božinović navodi da sve funkcionira.

“Sve institucije domovinske sigurnosti funkcioniraju onako kako je to u konceptu zamišljeno i to se pokazalo u ovoj krizi. Dokazalo se to i u danu kad je bio potres – sve su službe bile u vrlo kratkom roku bile na terenu”, objasnio je Božinović.

Nasilje u obitelji

Ranije je kazao da nema porasta broja prijava nasilja u obitelji. Navodi kako je policiji bitna informacija.

“Policiji je bitna informacija, ne mora biti poseban zahtjev, kad je u pitanju bilo koja vrsta nasilja – nad ženom, djecom ili starijim osobama u potrebi. Policija se organizirala tako da kroz svoje timove izlazi vrlo brzo na teren na svaku dojavu i to će policija raditi i ubuduće. Dajte nam informaciju, policija će izaći u najkraćem mogućem vremenu”, zaključio je Božinović.